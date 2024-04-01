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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.58
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.16 3
İL GENEL MECLİSİ
%17.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER ATAGÜN 5505 %34.62 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN DALGA 434 %32.85 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU 327 %2.73 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU 4249 %57.43 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YANIK 546 %11.39 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAŞAR CUMBUR 348 %34.39 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ TOPALOĞLU 6628 %12.16 Detay
PAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEŞET ÇAKIR 4902 %50.66 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı