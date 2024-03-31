|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %26.85
|ABDÜLKERİM ADAM
|832
|%4.39
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %42.50
|MUSTAFA BULUT
|35
|%0.85
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %34.67
|ALİCAN IŞIK
|138
|%1.70
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %33.96
|ALİ KALKAN
|873
|%2.69
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %34.02
|78
|%1.61
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %27.86
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %16.42
|MEHMET DOĞAN
|150
|%2.26
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %10.96
|İSMAİL OKTAY
|4
|%0.46
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %61.76
|HALİL ÇOKAN
|32
|%0.88
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