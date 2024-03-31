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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 302
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.60
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %26.85
ABDÜLKERİM ADAM 832 %4.39 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %42.50
MUSTAFA BULUT 35 %0.85 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %34.67
ALİCAN IŞIK 138 %1.70 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %33.96
ALİ KALKAN 873 %2.69 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %34.02
78 %1.61 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %27.86
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %16.42
MEHMET DOĞAN 150 %2.26 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %10.96
İSMAİL OKTAY 4 %0.46 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %61.76
HALİL ÇOKAN 32 %0.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı