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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.58
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.24 3
İL GENEL MECLİSİ
%29.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN KAYA 3833 %53.09 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %72.58
AYŞE MELEK GÜNAL 464 %4.24 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ AY 310 %37.17 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
MUSTAFA EKER 102 %2.41 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ YANGÖZ 796 %33.29 Detay
GERZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN BELOVACIKLI 6394 %53.00 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÜRBÜZ 14874 %49.24 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMÜT DEMİR 558 %14.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı