|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN KAYA
|3833
|%53.09
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %72.58
|AYŞE MELEK GÜNAL
|464
|%4.24
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ AY
|310
|%37.17
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|MUSTAFA EKER
|102
|%2.41
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ YANGÖZ
|796
|%33.29
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN BELOVACIKLI
|6394
|%53.00
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GÜRBÜZ
|14874
|%49.24
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMÜT DEMİR
|558
|%14.39
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