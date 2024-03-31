|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %49.58
|VAHAP ŞAHİN
|2509
|%29.79
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %85.51
|HALUK CÖMERTOĞLU
|2707
|%48.51
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
|ERSOY EREN
|2260
|%43.99
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %50.17
|ALİ KARAKUŞ
|10363
|%16.83
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %71.29
|0
|%0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %51.89
|MEHMET BAYRAM
|5665
|%52.04
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %60.87
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|3460
|%51.53
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KALE
Açılan Sandık Oranı %68.75
|SALİH ÇİÇEK
|202
|%7.50
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
|ASEF ZENGİN
|1702
|%31.91
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %41.94
|0
|%0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ABDULVAHAP GÖÇER
|3200
|%46.44
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %45.09
|ALPER GÜRSOY
|20313
|%32.71
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