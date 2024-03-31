60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.72 5
İL GENEL MECLİSİ
%26.54
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %49.58
VAHAP ŞAHİN 2509 %29.79 Detay
ARAPGİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.51
HALUK CÖMERTOĞLU 2707 %48.51 Detay
ARGUVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.04
ERSOY EREN 2260 %43.99 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %50.17
ALİ KARAKUŞ 10363 %16.83 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %71.29
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %51.89
MEHMET BAYRAM 5665 %52.04 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.87
MEHMET ŞERİF YILDIRIM 3460 %51.53 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.75
SALİH ÇİÇEK 202 %7.50 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
ASEF ZENGİN 1702 %31.91 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %41.94
0 %0 Detay
YAZIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.00
ABDULVAHAP GÖÇER 3200 %46.44 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %45.09
ALPER GÜRSOY 20313 %32.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı