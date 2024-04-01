|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA GÜÇLÜ
|570
|%1.18
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %67.61
|SÜLEYMAN GÖK
|607
|%2.36
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET POLAT
|255
|%1.00
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %68.18
|AHMET ÇAĞRA
|142
|%0.55
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KARAKEÇİLİ
|1619
|%1.13
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %85.59
|ADNAN BENGÜ
|238
|%1.47
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KIZILKAYA
|3757
|%2.47
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %78.46
|MEHMET İNGİN
|113
|%0.37
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %76.61
|MEHMET CELAL AVCI
|1236
|%8.46
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|SELAMİ ŞAHİN
|2462
|%2.11
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %95.54
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %97.93
|BURHAN KILIÇ
|1792
|%4.37
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.32
|MEHMET NUR YAMAN
|523
|%0.80
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