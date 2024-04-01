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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.13
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.47 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA GÜÇLÜ 570 %1.18 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %67.61
SÜLEYMAN GÖK 607 %2.36 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET POLAT 255 %1.00 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %68.18
AHMET ÇAĞRA 142 %0.55 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KARAKEÇİLİ 1619 %1.13 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %85.59
ADNAN BENGÜ 238 %1.47 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KIZILKAYA 3757 %2.47 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %78.46
MEHMET İNGİN 113 %0.37 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %76.61
MEHMET CELAL AVCI 1236 %8.46 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %99.82
SELAMİ ŞAHİN 2462 %2.11 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %95.54
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %97.93
BURHAN KILIÇ 1792 %4.37 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.32
MEHMET NUR YAMAN 523 %0.80 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı