İYİ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|
%4.28|50.241
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZ YÜCEDAĞ
|
%0.81|835
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER YAĞCI
|
%1.56|2.090
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN AYDEMİR
|
%1.03|513
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TUĞRUL KARACAER
|
%20.29|23.541
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇİGER
|
%0.68|435
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|CENGİZ TOPEL YILDIRIM
|
%0.90|29.830
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|NESRİN ÜNAL
|
%2.68|38.845
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY DURSUN
|
%0.62|70
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEMİRHAN ELÇİN
|
%6.03|862
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ÖZER KAYALI
|
%4.27|29.059
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURHAN ÇÖMEZ
|
%3.05|24.302
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATINÇ GÜNAL
|
%2.71|1.183
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH POLAT
|
%0.37|696
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ KIRICI
|
%1.29|242
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKSEL AYDIN
|
%2.86|1.020
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN TÜMEN
|
%0.36|166
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESLİHAN ÇELİKTENYILDIZ
|
%1.44|336
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MANSUR ŞEN
|
%0.89|904
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMIK KEMAL ÖZKAN
|
%3.36|1.671
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
|
%2.27|40.953
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAADDİN BURAK KUNT
|
%36.89|28.861
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
|
%1.93|832
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERTEKİN
|
%1.72|2.325
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ÖZTÜRK
|
%4.64|29.529
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|AHMET ÇAKIR
|
%0.43|3.070
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KELEŞ
|
%6.13|6.286
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ SEDEFÇİ
|
%5.44|5.391
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ÖZGÜL
|
%0.58|1.004
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDA BİNGÖL
|
%1.61|1.202
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|FATMA CANAN UÇAR
|
%22.23|76.879
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|MELİH AYDIN
|
%3.59|19.360
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|YAŞAR SAĞLAM
|
%1.72|15.891
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN CİCİ
|
%1.34|879
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ATEŞ
|
%1.24|199
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR YORULMAZ
|
%0.42|124
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NÜSRET CÖMERT
|
%1.81|14.088
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNDÜZ GÜNEŞ
|
%4.48|2.225
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TURAL
|
%17.68|22.944
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
|
%0.63|54.850
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|ÜMİT ÖZLALE
|
%3.63|95.630
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT DEDEOĞLU
|
%3.50|20.477
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ADATEPE
|
%1.13|683
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL TÜMENE
|
%1.11|1.019
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZAD
|
%9.19|4.162
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR YALÇIN
|
%0.81|526
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|KAZIM YÜCEL
|
%14.39|110.098
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN TOPALOĞLU
|
%1.23|685
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ KUZUCU
|
%1.23|1.221
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DERMENCİ
|
%5.77|2.944
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK CENGİZ
|
%2.82|1.994
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|
%5.02|56.386
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ABDULLAH YILDIRIM
|
%2.95|35.007
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TEKDEMİR
|
%1.85|2.535
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|
%0.51|1.976
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÜRHAN ÖZCAN
|
%4.91|43.403
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN AKAR
|
%0.61|2.307
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|
%3.45|36.231
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|METİN ERGUN
|
%5.79|35.290
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREFETTİN YATCİ
|
%4.60|2.082
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM ARI
|
%52.03|33.268
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM OSMAN EREM
|
%11.62|9.236
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER YILMAZ
|
%36.53|166.595
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN KOCA
|
%23.70|26.294
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÖKSAL TOPTAN
|
%6.45|3.517
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SELÇUK KILIÇASLAN
|
%3.98|24.028
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|
%14.12|110.692
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN ÇELİK
|
%0.51|4.579
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AYDAR
|
%0.67|504
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|
%4.89|1.474
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE YILDIZ YARAY
|
%0.90|1.621
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|MEHMET İLKER ATASEVER
|
%3.11|20.323
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|
%1.29|1.101
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|MUHAMMET ERKAN
|
%4.23|19.292
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESER KÖSE
|
%0.67|113
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET GÜR
|
%16.77|22.474
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AKBAŞ
|
%0.63|2.808
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|
%1.59|930
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|
%1.70|803
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAYA ADANIR
|
%0.88|489
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%6.84|78.294
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.51|4.465
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.71|29.554
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.89|3.777
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.91|30.727
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%3.30|6.989
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%2.87|93.970
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%6.19|89.032
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.71|1.327
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.29|4.553
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%8.53|57.114
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.46|43.151
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.80|2.207
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.53|1.451
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.27|1.765
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.34|18.162
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.08|1.317
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.62|4.133
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.01|3.911
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%4.73|7.908
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.80|85.853
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.24|46.684
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.59|4.334
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.72|11.689
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%6.98|43.879
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.34|2.385
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.51|13.180
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%8.48|21.810
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.18|3.582
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.77|2.320
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%12.15|42.308
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%3.56|19.122
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.25|20.528
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.39|15.203
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%3.62|2.599
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|254
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%3.53|27.275
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.94|2.996
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.08|33.445
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.49|128.914
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%4.04|105.203
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.81|27.693
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%2.55|3.592
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.19|3.252
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.28|9.712
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.45|5.921
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%14.02|106.735
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.05|3.100
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.69|4.282
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%5.65|13.346
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.93|6.613
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.71|74.429
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%3.84|45.113
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.92|13.682
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.36|5.182
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%6.17|54.761
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.75|2.834
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%6.88|71.497
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%8.70|52.424
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%3.59|5.899
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%15.92|28.888
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.91|10.258
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%19.81|89.097
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%11.46|33.531
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.68|7.433
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%5.21|31.199
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.57|97.343
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.79|6.936
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%1.57|2.246
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%4.25|5.883
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%1.70|6.041
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%5.86|37.967
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.30|15.922
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.73|30.390
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.79|398
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.38|25.708
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.57|2.467
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%2.17|3.275
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.73|11.341
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.03|21.722
|