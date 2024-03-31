|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %27.92
|MURAT BOZKURT
|482
|%4.07
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %20.56
|TURAN TEKATLI
|500
|%11.45
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %10.34
|AHMET TEKEL
|53
|%3.52
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.93
|0
|%0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN VİCDAN
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %20.68
|ERKAN GÜRBÜZ
|3868
|%48.67
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %14.09
|0
|%0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %20.00
|İLHAMİ BOZAN
|691
|%69.87
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %4.60
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|980
|%10.64
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %27.32
|HAYDAR İKİZER
|4222
|%53.06
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %12.50
|0
|%0
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