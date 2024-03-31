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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 284
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.10 3
İL GENEL MECLİSİ
%25.95
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %27.92
MURAT BOZKURT 482 %4.07 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %20.56
TURAN TEKATLI 500 %11.45 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %10.34
AHMET TEKEL 53 %3.52 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.93
0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN VİCDAN 0 %0 Detay
ELBİSTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.68
ERKAN GÜRBÜZ 3868 %48.67 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %14.09
0 %0 Detay
NURHAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
İLHAMİ BOZAN 691 %69.87 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %4.60
OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL 980 %10.64 Detay
PAZARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.32
HAYDAR İKİZER 4222 %53.06 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı