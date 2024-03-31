|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|GÜRBÜZ GÜLLER
|1601
|%47.32
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %20.69
|HAKAN KARABACAK
|288
|%46.38
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %24.00
|ZEHRA KONAKCI
|753
|%36.68
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
|İSA AKKAYA
|124
|%20.70
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HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
|ERDAL ŞANLI
|713
|%42.04
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|BALKAN AKTAŞ
|1874
|%45.97
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %73.33
|İSHAK GÜNDOĞAN
|1621
|%50.15
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÜNAL
|748
|%37.61
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %11.86
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %28.38
|KAZIM KURT
|32844
|%49.07
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SAFİYE KESGİN
|442
|%29.95
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|UĞUR TEPE
|3147
|%48.69
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
|HABİL DÖKMECİ
|1324
|%46.49
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %24.15
|AHMET ATAÇ
|27407
|%54.13
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