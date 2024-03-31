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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.48 6
İL GENEL MECLİSİ
%52.10
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %55.56
GÜRBÜZ GÜLLER 1601 %47.32 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %20.69
HAKAN KARABACAK 288 %46.38 Detay
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %24.00
ZEHRA KONAKCI 753 %36.68 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
İSA AKKAYA 124 %20.70 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
ERDAL ŞANLI 713 %42.04 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
BALKAN AKTAŞ 1874 %45.97 Detay
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %73.33
İSHAK GÜNDOĞAN 1621 %50.15 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÜNAL 748 %37.61 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %11.86
0 %0 Detay
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.38
KAZIM KURT 32844 %49.07 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
SAFİYE KESGİN 442 %29.95 Detay
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %69.57
UĞUR TEPE 3147 %48.69 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
HABİL DÖKMECİ 1324 %46.49 Detay
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %24.15
AHMET ATAÇ 27407 %54.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı