|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRGÜL BAYAT
|30
|%1.04
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER DALGA
|419
|%31.77
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN KAYLAN
|1414
|%2.85
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL KURNAZ
|1548
|%30.64
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ALINMAZ
|50
|%1.28
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BEKEM
|41
|%1.88
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