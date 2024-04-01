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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.85 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRGÜL BAYAT 30 %1.04 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER DALGA 419 %31.77 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN KAYLAN 1414 %2.85 Detay
TUZLUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL KURNAZ 1548 %30.64 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ALINMAZ 50 %1.28 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BEKEM 41 %1.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı