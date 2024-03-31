|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %9.52
|0
|%0
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %17.65
|AHMET NURİ KÖKSAL
|3990
|%42.93
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %12.24
|MEHMET MUTLU
|4
|%0.47
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.41
|RIDVAN ŞENYURT
|58
|%6.52
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %8.89
|0
|%0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %22.63
|FIRAT KIZILKAYA
|2915
|%51.87
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %1.79
|0
|%0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %37.50
|HÜSEYİN KARAÇAM
|152
|%19.90
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|0
|%0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %3.01
|ÜMİT AKPINAR
|884
|%41.33
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %8.51
|MÜRSEL AYRANCI
|62
|%22.88
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %15.00
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %8.11
|MERVE BEKTAŞ
|473
|%22.66
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %10.78
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0.78
|GÖNÜL KARABACAK
|22
|%37.29
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %1.32
|MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
|100
|%5.07
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KULU
Açılan Sandık Oranı %4.55
|ÖZLEM DEMİR
|15
|%2.14
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %1.23
|BAHAR ALTAY ÇAÇIK
|153
|%8.50
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %7.79
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %2.96
|AHMET ZİYA GÜNEŞ
|874
|%10.69
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %2.79
|HASAN USTAOĞLU
|216
|%36.12
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
|NURETTİN AKBUĞA
|266
|%45.24
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ŞEVKET TUROĞLU
|338
|%8.84
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