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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 284
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.58 5
İL GENEL MECLİSİ
%18.94
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %9.52
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.65
AHMET NURİ KÖKSAL 3990 %42.93 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %12.24
MEHMET MUTLU 4 %0.47 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.41
RIDVAN ŞENYURT 58 %6.52 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %8.89
0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.63
FIRAT KIZILKAYA 2915 %51.87 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %1.79
0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %37.50
HÜSEYİN KARAÇAM 152 %19.90 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR 0 %0 Detay
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.01
ÜMİT AKPINAR 884 %41.33 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %8.51
MÜRSEL AYRANCI 62 %22.88 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %15.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %8.11
MERVE BEKTAŞ 473 %22.66 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %10.78
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0.78
GÖNÜL KARABACAK 22 %37.29 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %1.32
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ 100 %5.07 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %4.55
ÖZLEM DEMİR 15 %2.14 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %1.23
BAHAR ALTAY ÇAÇIK 153 %8.50 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %7.79
0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %2.96
AHMET ZİYA GÜNEŞ 874 %10.69 Detay
SEYDİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.79
HASAN USTAOĞLU 216 %36.12 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
TUZLUKÇU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.04
NURETTİN AKBUĞA 266 %45.24 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %37.50
ŞEVKET TUROĞLU 338 %8.84 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı