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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.88 3
İL GENEL MECLİSİ
%18.36
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL AYTEKİN 0 %0 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %22.22
CELAL ALPER İBAŞ 681 %32.63 Detay
DERİNKUYU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
TANER İNCE 877 %50.03 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
EROL SİPAHİOĞLU 0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %16.67
ARİF YOLDAŞ ALTIOK 139 %28.54 Detay
KOZAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.64
SEFER NESLİHANOĞLU 155 %37.35 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %57.03
MEHMET BİLGİN 1037 %2.88 Detay
ÜRGÜP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.21
ALİ ERTUĞRUL BUL 4452 %28.74 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EMİN GÜNEY 0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YURTBİLİR 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOPAN 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
FİLİZ ÖNAL 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUĞRUL ÖZTÜRK 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BİROL DEMİRDELEN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı