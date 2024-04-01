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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.88 3
İL GENEL MECLİSİ
%33.50
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 15573 %35.47 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ERDEM 1634 %45.08 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER GÜREL 265 %36.10 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELEK MIZRAK SUBAŞI 17447 %48.88 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ER 2295 %23.14 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞAHİNOĞLU 1035 %27.22 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SERT 1115 %13.27 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ÖZCAN 236 %31.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYKUT DİLSİZ 642 %46.42 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN GENEL 119 %7.31 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı