|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|15573
|%35.47
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ERDEM
|1634
|%45.08
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER GÜREL
|265
|%36.10
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|17447
|%48.88
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ER
|2295
|%23.14
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ŞAHİNOĞLU
|1035
|%27.22
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SERT
|1115
|%13.27
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÖZCAN
|236
|%31.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT DİLSİZ
|642
|%46.42
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN GENEL
|119
|%7.31
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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