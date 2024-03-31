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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.71
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 276
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.99 1
İL GENEL MECLİSİ
%20.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %9.09
CAFER KUZU 32 %35.56 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ATALAY 0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %2.70
CİHAN DENİZ AKBAŞ 14 %24.14 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %37.93
MENDERES ÇAĞATAY 49 %2.29 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %12.50
İLYAS EŞİYOK 195 %25.66 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
NİZAMETTİN KOÇAK 0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN PERÇİN 447 %25.11 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %4.35
MUHİTTİN DEMİR 8 %3.25 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.49
TACETTİN KEPENEK 3407 %5.99 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %7.27
ZEKİ SUBAŞI 108 %17.65 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %41.03
SEMİH DOĞANCI 320 %9.47 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SIRATAŞ 0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
DURAN ATEŞ 0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %14.81
MEHMET ALİ ASLAN 317 %32.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
HAKAN GÜNEŞ 10 %6.58 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ AKBULUT 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIZIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.00
ZEKİ YILMAZ 161 %57.09 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı