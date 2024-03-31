|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %9.09
|CAFER KUZU
|32
|%35.56
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ATALAY
|0
|%0
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %2.70
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|14
|%24.14
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %37.93
|MENDERES ÇAĞATAY
|49
|%2.29
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %12.50
|İLYAS EŞİYOK
|195
|%25.66
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİZAMETTİN KOÇAK
|0
|%0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN PERÇİN
|447
|%25.11
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %4.35
|MUHİTTİN DEMİR
|8
|%3.25
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.49
|TACETTİN KEPENEK
|3407
|%5.99
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %7.27
|ZEKİ SUBAŞI
|108
|%17.65
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %41.03
|SEMİH DOĞANCI
|320
|%9.47
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SIRATAŞ
|0
|%0
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DURAN ATEŞ
|0
|%0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %14.81
|MEHMET ALİ ASLAN
|317
|%32.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HAKAN GÜNEŞ
|10
|%6.58
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DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ AKBULUT
|0
|%0
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ZEKİ YILMAZ
|161
|%57.09
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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