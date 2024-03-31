|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %10.26
|HAMİ AYDIN AKKAN
|65
|%8.34
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %69.23
|BURHA BİLGİN
|63
|%3.72
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.75
|BEDRİ AĞAÇ
|1066
|%10.09
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %79.17
|KAYHAN KILIÇ
|11
|%0.34
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECİP SOYDAŞ
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|YUNUS EMRE BAHADIR
|19
|%5.03
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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