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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%10.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.86
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %10.26
HAMİ AYDIN AKKAN 65 %8.34 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %69.23
BURHA BİLGİN 63 %3.72 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.75
BEDRİ AĞAÇ 1066 %10.09 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %79.17
KAYHAN KILIÇ 11 %0.34 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NECİP SOYDAŞ 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
YUNUS EMRE BAHADIR 19 %5.03 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı