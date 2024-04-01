AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|
%37.46|432.518
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA POLAT
|
%27.43|28.285
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
|
%31.82|42.703
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH AYDIN
|
%33.70|16.747
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN DİNÇER
|
%36.85|42.769
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UYANIK
|
%28.96|18.407
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.65
|TURGUT ALTINOK
|
%31.74|1.044.947
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|HAKAN TÜTÜNCÜ
|
%40.04|579.606
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAYDAR
|
%43.51|4.875
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOCATEPE
|
%43.21|6.210
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.45
|MUSTAFA SAVAŞ
|
%36.62|245.192
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.83
|YÜCEL YILMAZ
|
%40.56|322.611
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|
%12.42|23.511
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE MEMİŞ
|
%39.08|7.344
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAMAN
|
%34.54|12.328
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ARIKAN
|
%33.69|15.593
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESRULLAH TANĞLAY
|
%38.23|8.900
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
|MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
|
%28.84|29.305
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİMŞEK
|
%42.90|21.324
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|ALİNUR AKTAŞ
|
%38.36|692.898
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JÜLİDE İSKENDEROĞLU
|
%18.27|14.291
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN FİLİZ
|
%31.22|13.445
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|
%40.58|54.807
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|OSMAN ZOLAN
|
%38.86|246.122
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.72
|MEHMET HALİS BİLDEN
|
%16.87|120.288
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK ÖZLÜ
|
%40.22|41.233
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BELGİN İBA
|
%42.49|42.119
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|
%38.19|65.682
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.23
|MEHMET SEKMEN
|
%50.38|173.256
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|
%37.95|204.224
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|FATMA ŞAHİN
|
%38.80|358.374
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|
%37.62|24.615
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÇİMEN
|
%38.20|6.141
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÖLMEZ
|
%46.58|13.833
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖNTÜRK
|
%44.47|345.854
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜLKÜ ÖCAL
|
%42.50|21.017
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.81
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|
%41.98|54.323
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.81
|MURAT KURUM
|
%39.60|3.426.013
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|HAMZA DAĞ
|
%37.13|967.748
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FIRAT GÖRGEL
|
%42.41|247.777
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|
%34.08|20.586
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT AKGÜN
|
%24.05|22.023
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.15
|TAHSİN BABAŞ
|
%36.18|22.994
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|
%38.64|294.838
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT POLAT
|
%27.28|15.250
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAYGILI
|
%23.17|23.062
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ARSLAN
|
%37.42|26.462
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|
%45.78|514.313
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.68
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|
%49.43|584.753
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL SARAÇOĞLU
|
%27.71|37.992
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİ ER
|
%48.99|190.224
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.72
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.80
|ABDULLAH ERİN
|
%27.80|105.374
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.46
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.17
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|
%32.80|196.289
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %94.55
|FEYAT ASYA
|
%25.10|10.935
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAVRAN
|
%34.50|22.061
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH ÖZDEMİR
|
%36.23|28.793
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|
%40.07|182.730
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ METİN
|
%54.70|29.841
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|YUSUF ALEMDAR
|
%47.24|284.674
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.92
|HALİT DOĞAN
|
%42.16|330.205
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.53
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|
%33.66|299.362
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %98.47
|EKREM OLĞAÇ
|
%37.43|27.517
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|
%39.41|11.877
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YARKA
|
%47.58|18.033
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ BİLGİN
|
%29.18|52.669
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|CÜNEYT YÜKSEL
|
%35.60|232.527
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP EROĞLU
|
%30.18|25.731
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|AHMET METİN GENÇ
|
%51.49|234.734
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN EROĞLU
|
%13.34|2.242
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAKIN
|
%24.46|32.873
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.84
|ABDULAHAT ARVAS
|
%27.14|119.896
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TUTUK
|
%40.35|23.589
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KÖSE
|
%26.81|12.651
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER SELİM ALAN
|
%37.60|20.869
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|
%20.10|225.165
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.01|103.371
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.99|154.124
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%26.23|52.236
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.66|80.955
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%34.51|73.139
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|
%28.18|911.541
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%27.36|392.396
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.27|13.863
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%36.45|38.527
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %97.94
|
%19.28|126.517
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%37.66|296.682
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.99|37.958
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%17.36|47.754
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.84|18.137
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.34|37.228
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%33.14|40.202
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.26
|
%31.99|50.068
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%32.10|62.312
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%35.65|59.564
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%35.37|631.719
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%30.55|107.469
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.47|46.430
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.06|106.957
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%30.51|190.456
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%17.09|119.916
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.37|94.208
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%32.42|83.009
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.75|102.177
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.62|37.428
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%40.02|138.546
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%34.22|176.184
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%35.45|323.461
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.59
|
%36.84|103.427
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %92.52
|
%36.05|25.143
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.31|37.904
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.42
|
%32.77|249.609
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.11|26.538
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%35.87|91.690
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.20
|
%38.35|3.302.425
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.40
|
%31.06|797.578
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.09|219.388
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%36.79|51.513
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.75|42.721
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%21.97|29.308
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%37.38|89.343
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%34.24|259.828
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.34|23.240
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%28.54|45.359
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%23.12|53.646
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.29|41.947
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%39.25|435.277
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%39.69|465.837
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.68|117.501
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.19|180.391
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.49
|
%20.37|179.185
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%24.91|93.357
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.03
|
%9.16|94.494
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.41
|
%25.48|150.119
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
|
%25.37|40.673
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.46|60.729
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.09|75.448
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%40.77|183.326
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%26.98|78.901
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.63|92.222
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%37.61|224.868
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%37.41|289.600
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|
%33.45|292.694
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.74
|
%36.70|50.445
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.17
|
%35.60|48.192
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.23|59.027
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%27.86|98.930
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%31.05|201.023
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.45|120.161
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%39.80|179.683
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.21|8.180
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.91|65.383
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%27.88|121.185
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%37.05|55.787
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%34.70|82.969
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.84|125.466
|