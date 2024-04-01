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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.46
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
%37.46|432.518
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA POLAT
%27.43|28.285
0 0 6/9 4/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
%31.82|42.703
0 0 9/18 13/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH AYDIN
%33.70|16.747
0 0 3/8 1/4
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN DİNÇER
%36.85|42.769
0 1 4/8 3/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UYANIK
%28.96|18.407
0 0 2/7 1/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.65
TURGUT ALTINOK
%31.74|1.044.947
0 0 8/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.75
HAKAN TÜTÜNCÜ
%40.04|579.606
0 0 2/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BAYDAR
%43.51|4.875
0 0 2/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOCATEPE
%43.21|6.210
0 0 3/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.45
MUSTAFA SAVAŞ
%36.62|245.192
0 0 4/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.83
YÜCEL YILMAZ
%40.56|322.611
0 0 4/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/4 2/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL SEBATİ CEYLAN
%12.42|23.511
0 0 3/6 2/5
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE MEMİŞ
%39.08|7.344
0 1 2/3 1/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAMAN
%34.54|12.328
0 0 3/8 1/3
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ARIKAN
%33.69|15.593
0 1 5/8 2/3
BİTLİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRULLAH TANĞLAY
%38.23|8.900
0 1 5/7 4/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
%28.84|29.305
0 0 4/9 1/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİMŞEK
%42.90|21.324
0 0 4/11 1/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
ALİNUR AKTAŞ
%38.36|692.898
0 0 9/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
%18.27|14.291
0 0 3/12 4/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN FİLİZ
%31.22|13.445
0 0 6/12 2/5
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM AŞGIN
%40.58|54.807
0 1 7/14 1/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
OSMAN ZOLAN
%38.86|246.122
0 0 3/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.72
MEHMET HALİS BİLDEN
%16.87|120.288
0 0 4/17 0/0
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK ÖZLÜ
%40.22|41.233
0 1 4/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BELGİN İBA
%42.49|42.119
0 0 2/9 3/7
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
%38.19|65.682
0 1 4/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/9 0/6
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.23
MEHMET SEKMEN
%50.38|173.256
1 0 9/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
%37.95|204.224
0 0 4/14 0/0
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.98
FATMA ŞAHİN
%38.80|358.374
1 0 3/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
%37.62|24.615
0 0 8/16 5/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÇİMEN
%38.20|6.141
0 0 2/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÖLMEZ
%46.58|13.833
0 0 2/5 3/3
HATAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖNTÜRK
%44.47|345.854
1 0 8/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜLKÜ ÖCAL
%42.50|21.017
0 0 1/4 1/3
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.81
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
%41.98|54.323
0 1 9/13 4/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.81
MURAT KURUM
%39.60|3.426.013
0 0 13/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
HAMZA DAĞ
%37.13|967.748
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
FIRAT GÖRGEL
%42.41|247.777
1 0 3/11 0/0
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ÇETİNKAYA
%34.08|20.586
0 1 4/6 1/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT AKGÜN
%24.05|22.023
0 0 3/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.15
TAHSİN BABAŞ
%36.18|22.994
0 0 9/20 0/0
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.00
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
%38.64|294.838
1 0 8/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT POLAT
%27.28|15.250
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAYGILI
%23.17|23.062
0 0 6/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 4/8 1/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ARSLAN
%37.42|26.462
0 0 3/7 0/3
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.98
TAHİR BÜYÜKAKIN
%45.78|514.313
1 0 9/12 0/0
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.68
UĞUR İBRAHİM ALTAY
%49.43|584.753
1 0 15/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL SARAÇOĞLU
%27.71|37.992
0 0 2/13 4/15
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİ ER
%48.99|190.224
1 0 7/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.72
%0|0
0 0 2/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.80
ABDULLAH ERİN
%27.80|105.374
0 0 4/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.46
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.17
AYDIN AĞAN AYAYDIN
%32.80|196.289
0 0 2/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %94.55
FEYAT ASYA
%25.10|10.935
0 0 1/6 3/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAVRAN
%34.50|22.061
0 0 0/8 1/15
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH ÖZDEMİR
%36.23|28.793
0 1 5/6 9/23
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HİLMİ GÜLER
%40.07|182.730
1 0 11/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 4/7 4/7
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ METİN
%54.70|29.841
0 1 8/12 5/6
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.92
YUSUF ALEMDAR
%47.24|284.674
1 0 8/16 0/0
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.92
HALİT DOĞAN
%42.16|330.205
1 0 8/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.53
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
%33.66|299.362
0 0 4/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %98.47
EKREM OLĞAÇ
%37.43|27.517
0 0 5/7 2/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
%39.41|11.877
0 0 4/9 0/0
ŞIRNAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YARKA
%47.58|18.033
0 1 3/7 7/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ BİLGİN
%29.18|52.669
0 0 5/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
CÜNEYT YÜKSEL
%35.60|232.527
0 0 2/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP EROĞLU
%30.18|25.731
0 0 3/12 5/26
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
AHMET METİN GENÇ
%51.49|234.734
1 0 11/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN EROĞLU
%13.34|2.242
0 0 2/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAKIN
%24.46|32.873
0 0 2/6 2/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.84
ABDULAHAT ARVAS
%27.14|119.896
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TUTUK
%40.35|23.589
0 0 2/6 2/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KÖSE
%26.81|12.651
0 0 5/14 5/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER SELİM ALAN
%37.60|20.869
0 0 2/8 8/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %96.63
%20.10|225.165
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.01|103.371
0 1 7/9 3/14
AFYONKARAHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.99|154.124
0 1 8/18 6/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.92
%26.23|52.236
0 0 4/8 2/4
AKSARAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.66|80.955
0 1 4/8 1/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%34.51|73.139
0 0 2/7 1/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %98.98
%28.18|911.541
0 0 9/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.67
%27.36|392.396
0 0 3/19 0/0
ARDAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.27|13.863
0 1 1/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%36.45|38.527
0 0 4/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %97.94
%19.28|126.517
0 0 3/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%37.66|296.682
0 0 5/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.99|37.958
0 0 1/4 3/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.36|47.754
0 0 2/6 1/5
BAYBURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.84|18.137
0 1 3/3 1/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.34|37.228
0 0 3/8 1/3
BİNGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.88
%33.14|40.202
0 1 5/8 2/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.26
%31.99|50.068
0 0 4/7 1/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
%32.10|62.312
0 0 4/9 1/3
BURDUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.74
%35.65|59.564
0 1 4/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%35.37|631.719
0 0 11/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
%30.55|107.469
0 0 1/12 3/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.47|46.430
0 0 5/12 2/5
ÇORUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.06|106.957
0 1 4/14 1/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.32
%30.51|190.456
0 0 3/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.64
%17.09|119.916
0 0 2/17 0/0
DÜZCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.37|94.208
0 1 6/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.00
%32.42|83.009
0 0 1/9 2/7
ELAZIĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.75|102.177
0 1 5/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62|37.428
0 0 2/9 0/6
ERZURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.19
%40.02|138.546
1 0 12/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.15
%34.22|176.184
0 0 4/14 0/0
GAZİANTEP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.93
%35.45|323.461
1 0 4/9 0/0
GİRESUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.59
%36.84|103.427
0 1 7/16 5/8
GÜMÜŞHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.52
%36.05|25.143
0 1 2/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.31|37.904
0 0 2/5 3/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.42
%32.77|249.609
0 0 7/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.11|26.538
0 0 1/4 1/3
ISPARTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.91
%35.87|91.690
0 1 8/13 3/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.20
%38.35|3.302.425
0 0 14/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.40
%31.06|797.578
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.09|219.388
1 0 3/11 0/0
KARABÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.34
%36.79|51.513
0 1 4/6 1/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75|42.721
0 0 3/6 2/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.97|29.308
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.23
%37.38|89.343
0 1 8/20 0/0
KAYSERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.06
%34.24|259.828
1 0 8/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.34|23.240
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.87
%28.54|45.359
0 0 5/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
%23.12|53.646
0 0 3/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.29|41.947
0 0 4/7 0/3
KOCAELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.94
%39.25|435.277
1 0 9/12 0/0
KONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.70
%39.69|465.837
1 0 17/31 0/0
KÜTAHYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.68|117.501
0 1 5/13 5/15
MALATYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.19|180.391
1 0 8/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.49
%20.37|179.185
0 0 2/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%24.91|93.357
0 0 4/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.03
%9.16|94.494
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.41
%25.48|150.119
0 0 2/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %97.15
%25.37|40.673
0 0 2/6 3/17
NEVŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.46|60.729
0 1 0/8 1/15
NİĞDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09|75.448
0 1 5/6 9/23
ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
%40.77|183.326
1 0 13/19 0/0
OSMANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.76
%26.98|78.901
0 1 4/7 1/7
RİZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.63|92.222
0 1 9/12 5/6
SAKARYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.96
%37.61|224.868
1 0 14/16 0/0
SAMSUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.95
%37.41|289.600
1 0 11/17 0/0
ŞANLIURFA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.46
%33.45|292.694
1 0 4/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.74
%36.70|50.445
0 0 4/7 2/5
SİNOP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.17
%35.60|48.192
0 1 3/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.23|59.027
0 0 3/7 8/12
SİVAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.84
%27.86|98.930
0 1 7/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
%31.05|201.023
0 0 2/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45|120.161
0 0 4/12 3/26
TRABZON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.91
%39.80|179.683
1 0 13/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.21|8.180
0 0 2/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|65.383
0 0 3/6 3/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.80
%27.88|121.185
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%37.05|55.787
0 0 2/6 1/8
YOZGAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.78
%34.70|82.969
0 1 5/14 1/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84|125.466
0 0 2/8 6/17
Kaynak: Anadolu Ajansı