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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.58
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.05 1
İL GENEL MECLİSİ
%23.78
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
YAKUP KONUŞ 1804 %11.06 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ 5449 %32.71 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
ALİ ALTUNDAL 249 %2.38 Detay
ATAKUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.36
SERHAT TÜRKEL 57278 %46.80 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP TÖRE 408 %3.06 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
ÖZGÜR ÖNDER 9377 %11.22 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
ÖZLER YILMAZ 8987 %17.58 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
İLHAN YÜRÜKCÜ 7723 %9.50 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
ERTAŞ ÇOBAN 7048 %30.01 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
MURAT ŞENEL 41539 %25.37 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
MEHMET OZAN ASAR 721 %4.35 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR AY 1576 %14.10 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN YAZAR 1071 %7.29 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN BÜYÜK 1921 %5.18 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
İBRAHİM YAVUZ 16173 %35.71 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL TÜRKOĞLU 3747 %7.14 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN BAYRAKDAR 717 %12.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı