|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
|YAKUP KONUŞ
|1804
|%11.06
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|5449
|%32.71
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|ALİ ALTUNDAL
|249
|%2.38
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
|SERHAT TÜRKEL
|57278
|%46.80
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP TÖRE
|408
|%3.06
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
|ÖZGÜR ÖNDER
|9377
|%11.22
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
|ÖZLER YILMAZ
|8987
|%17.58
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|7723
|%9.50
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
|ERTAŞ ÇOBAN
|7048
|%30.01
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
|MURAT ŞENEL
|41539
|%25.37
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
|MEHMET OZAN ASAR
|721
|%4.35
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR AY
|1576
|%14.10
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN YAZAR
|1071
|%7.29
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN BÜYÜK
|1921
|%5.18
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TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
|İBRAHİM YAVUZ
|16173
|%35.71
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL TÜRKOĞLU
|3747
|%7.14
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN BAYRAKDAR
|717
|%12.03
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