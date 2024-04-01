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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Yeniden Refah SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
SELAHATTİN BAYSAL
%1.87|21.970
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF ATALAY
%13.74|14.173
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ SARIDERE
%2.12|2.844
0 0 0/18 1/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETŞAFİ ERİM
%4.71|2.341
0 0 1/8 2/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM İÇLİ
%2.42|2.809
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA SÖKME
%2.29|1.455
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
SUAT KILIÇ
%3.12|102.994
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
ÜMİT ÖZKURT
%1.18|17.096
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇOBAN
%1.12|126
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DEMİRCİ
%1.77|253
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
SERDAL BULUT
%1.01|6.846
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANJU AKÇE
%2.09|16.665
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK TUTKUN
%4.62|2.017
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR ZAMAN
%1.50|2.843
0 0 1/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNCAN
%8.00|1.504
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER ARSLANBOĞA
%7.21|2.575
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZİYA BUYANKARA
%21.22|9.823
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN MERMER
%7.67|1.786
0 0 1/7 1/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK BAYRAKDAR
%2.17|2.206
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK KAZANCI
%1.65|822
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT YALÇIN
%4.93|89.124
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT BOLELLİ
%0.36|283
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN MÜJDECİ
%1.90|819
0 0 0/12 1/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ANAÇ
%14.46|19.548
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF MANAV
%2.84|18.074
0 0 1/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
HİKMET KAPLAN
%3.64|26.125
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT GÜLOĞLU
%29.77|30.524
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YALÇINDAĞ
%0.34|337
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK SEPTİOĞLU
%21.14|36.364
0 0 3/11 3/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAFAK SOY
%1.96|1.464
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
KADİR ÇALIŞICI
%1.94|10.501
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
ŞÜKRÜ YILMAZ
%17.23|159.102
0 0 2/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT AYDIN
%2.66|1.741
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÇİMEN
%1.67|268
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AZİZOĞLU
%0.75|222
0 0 1/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ PARLAK
%2.62|20.353
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ERDOĞAN
%1.24|617
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYDEMİR
%2.32|3.010
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
MEHMET ALTINÖZ
%2.60|225.036
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
CEMAL ARIKAN
%0.92|24.103
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED AYDOĞAR
%33.40|195.259
0 0 3/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZER
%22.94|13.895
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
%3.85|3.530
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ŞEN
%3.57|1.617
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN TOPALOĞLU
%3.08|1.991
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
ABDULLAH ÖZKIRIŞ
%19.77|151.270
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇETİN
%2.25|1.259
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ TEKİNAY
%3.74|3.720
0 0 1/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAİ NARİN
%0.48|247
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KAAN KILIÇOĞLU
%2.50|1.765
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN AYDAL
%7.59|85.240
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
MEHMET KÖSEOĞLU
%23.44|277.885
0 0 6/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GEZGİN
%8.05|11.044
0 0 1/13 2/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL YILDIRIM
%9.39|36.460
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
HATİCE NUR GERMİR
%3.52|31.148
0 0 1/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ATMACA
%4.48|17.016
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
İZZEDDİN ALKAN
%1.17|12.305
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
MEHMET MELİH TATLICI
%1.13|6.900
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ SÜNE
%12.81|5.798
0 0 0/6 4/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL ÇELİK
%1.68|1.072
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS TURGUT
%4.11|3.270
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM AĞCA
%3.80|17.350
0 0 1/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÇOLAK
%17.75|9.684
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
SELÇUK GEYVELİ
%12.75|77.042
0 0 3/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÜNEY
%12.53|98.280
0 0 3/17 0/0
ŞANLIURFA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KASIM GÜLPINAR
%38.87|347.600
1 0 1/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT BARDAK
%2.72|2.040
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE ÇAĞDAŞ
%2.07|624
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ TATAR
%3.32|1.257
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KALKAN
%3.10|5.586
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
FİLTEKİN ŞEN
%3.36|21.975
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED BAKİ GÜZEY
%1.86|1.583
0 0 0/12 1/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
LOKMAN ÖZTÜRK
%9.14|41.657
0 0 1/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL SAYLAN
%0.64|107
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KORKMAZ
%1.50|2.014
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH SADIKSOY
%5.37|23.779
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN POLAT
%2.52|1.472
0 0 0/6 0/8
YOZGAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ARSLAN
%36.33|17.141
0 1 2/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ZEREN
%2.78|1.542
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%3.20|36.610
0 0 1/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.19|38.946
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.31|23.404
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.47|16.885
0 0 0/8 1/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.66|8.092
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%3.57|7.570
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%4.76|155.774
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.66|23.888
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.56|2.726
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.98|4.227
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%1.11|7.407
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.43|27.110
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.34|11.441
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.96|10.884
0 0 1/6 1/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.74|3.615
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.38|10.047
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.19|20.880
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.06|20.602
0 0 0/7 2/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.72|9.175
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%2.04|3.408
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.90|123.304
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.09|3.828
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.24|5.123
0 0 0/12 1/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.05|28.413
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%3.68|23.159
0 0 1/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%4.10|28.985
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.41|48.828
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.56|1.432
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.74|56.720
0 0 3/11 2/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.21|5.508
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%17.41|60.624
0 0 1/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%2.26|12.120
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.62|151.765
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.66|15.991
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%8.91|6.401
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.09|10.822
0 0 1/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%5.38|41.583
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.78|3.845
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.41|8.709
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%3.73|323.717
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%1.19|31.035
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.64|193.753
0 0 3/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%13.66|19.252
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.13|7.629
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.35|5.807
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.54|13.407
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%19.23|146.319
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.66|2.805
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.63|10.554
0 0 1/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.59|1.392
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.89|3.869
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.04|100.244
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%22.87|268.869
0 0 4/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.26|42.767
0 0 1/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.97|57.234
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%4.63|41.081
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.35|23.882
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%1.49|15.546
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%1.04|6.245
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%9.09|14.940
0 0 0/6 5/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.57|6.480
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.74|9.900
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.67|29.980
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%2.07|6.064
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.31|18.811
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%15.18|90.970
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.04|124.264
0 0 1/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%29.89|263.076
0 0 2/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%2.57|3.681
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%8.16|11.293
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.06|5.023
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%5.70|20.258
0 0 1/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%4.11|26.587
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.11|15.223
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.63|52.514
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.18|597
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.46|5.564
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.27|27.313
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%3.00|4.513
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.53|27.639
0 0 1/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.95|21.408
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı