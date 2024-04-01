Memleket SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|ETHEM EKE
|
%0.19|2.228
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZALP
|
%0.09|97
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ZAFER BURAK HASAR
|
%0.16|5.343
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR BAKAN
|
%0.22|1.764
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KORKMAN
|
%0.54|191
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUŞEN SEVER
|
%0.24|4.292
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATALAY SEÇKİN
|
%0.11|85
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAĞLAYAN
|
%0.36|2.294
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM BORA
|
%0.25|245
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SALİH ESKİCİ
|
%0.19|1.024
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT ÖNDAŞ
|
%0.27|178
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KILIÇ
|
%0.20|1.559
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|EMRE BERK HACIGÜZELLER
|
%0.17|14.575
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|CÜNEYT OĞUZ
|
%0.34|8.817
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA AKPINAR
|
%0.39|2.302
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN URGANİOĞLU
|
%0.13|87
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|DENİZ COŞKUN
|
%0.32|2.480
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI ELİGÜZEL
|
%0.12|63
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL KARASAĞIZ
|
%0.34|3.786
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ TALHA UCUZCU
|
%0.06|218
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÜLNUR EFE
|
%0.25|2.223
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|CELALETTİN DENLİ
|
%0.65|6.814
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|
%0.22|240
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATTİLA KAYHAN
|
%0.43|234
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ALİ SARI
|
%0.36|2.164
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT AHMET KOÇAK
|
%0.27|2.119
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM OKYAY
|
%0.28|512
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|BARIŞ TUNCA
|
%0.37|2.398
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETCAN SOLAK
|
%0.11|142
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|
%0.73|3.218
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ELÖNÜ
|
%1.10|644
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.19|2.122
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|440
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|44
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.26|8.581
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.24|3.496
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|63
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.80|5.357
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|2.545
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.61|825
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|7.149
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|564
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.37|2.334
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.25|630
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.28|1.526
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|2.508
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|425
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.06|445
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.32|27.474
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.60|15.586
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.58|3.361
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|282
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.24|557
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|2.801
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.28|3.331
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|260
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|215
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.03|249
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%1.09|11.380
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|45
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.17|496
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|531
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|2.100
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.18|642
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.54|3.478
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|258
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|909
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.08|1.630
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|383
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|