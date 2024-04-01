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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.83 1
İL GENEL MECLİSİ
%36.06
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ALSANCAK 183 %4.19 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KESKİN 87 %6.17 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK KESKİNKILIÇ 57 %5.08 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUTHAN YILMAZ 15 %0.66 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU 545 %11.98 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖNAL 49585 %49.83 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EKBER ARSLAN 15 %1.19 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT KAZAN 2578 %15.88 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN DURMAZ 361 %16.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı