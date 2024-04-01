Milli Yol SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|MEHMET FER
|
%0.03|336
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ÜNAL
|
%0.02|16
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAMAN
|
%0.14|164
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MEVLÜT YAKIŞIKLI
|
%0.04|517
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR YILDIZ
|
%0.03|235
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHYETTİN KARABULUT
|
%0.04|80
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT GÖNLÜAÇIK
|
%0.06|27
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELVAN COŞKUN
|
%0.08|83
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN SARI
|
%0.06|32
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ ÇELİK
|
%0.20|87
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|MEHMET ALİ KARA
|
%0.06|441
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF KÖROĞLU
|
%0.12|115
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN İNDİBAY
|
%0.08|145
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|AYDIN ELKOCA
|
%0.27|921
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|OSMAN DOST
|
%0.10|888
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YUSUF ATASAGUN
|
%0.08|98
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|HÜSEYİN IŞIK
|
%0.01|1.110
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DAĞCI
|
%0.24|1.408
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|CANER BOYRAZ
|
%0.11|876
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|
%0.13|70
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANTAŞ KIYMAZ
|
%0.11|109
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN ERARSLAN
|
%0.04|481
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ADNAN BAŞKÖSE
|
%0.09|1.038
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FİDAN
|
%0.03|117
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|MELİH ARSLAN
|
%0.20|2.061
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
|
%0.10|576
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AL
|
%0.03|271
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ HARAL
|
%0.41|740
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN BİLGİLİ
|
%0.06|260
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0|21
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|266
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.16|342
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.03|947
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.05|726
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0|22
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|15
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|113
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|88
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|182
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.11|176
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|297
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|129
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|220
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.05|372
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.10|267
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.28|987
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|577
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.18|132
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.03|245
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|486
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.01|888
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|25
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|1.777
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.14|1.047
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|8
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|71
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.11|1.319
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|128
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0|43
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.06|337
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|358
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.01|53
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.39|1.396
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.01|90
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|24
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|64
|