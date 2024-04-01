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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.58
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.39
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR TAŞKIN 22 %0.66 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİTĞAN ALP 143 %2.68 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN OSLUN 185 %1.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.40
ZAKİR EKİNCİ 1284 %1.81 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET BEYTEKİN 57 %1.51 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OTAĞ 25 %1.33 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK BARAN 15 %1.34 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT CELBEK 0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKERİM POLAT 30 %0.88 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı