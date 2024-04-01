|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY AKCA
|3758
|%46.35
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA YILDIRIM
|24646
|%54.75
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TARIK ÖZÇELİK
|79893
|%45.50
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ DURAN
|5675
|%30.57
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENDERES DAL
|20605
|%43.77
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÖZTÜRK
|14686
|%54.71
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GEYİKÇİ
|14431
|%46.83
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETALİ YILMAZ
|17710
|%50.36
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN SÖNMEZ
|1677
|%28.74
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN GEDİK
|991
|%35.61
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL DEMİRHAN
|21569
|%53.59
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ TOPALOĞLU
|12485
|%47.31
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KOCAGÖZ
|138026
|%44.18
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM KOTAN
|49995
|%53.77
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SANİYE CARAN
|18261
|%47.15
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KÖLEOĞLU
|4401
|%9.46
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ NEFİ KARA
|64219
|%44.95
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT UYSAL
|167512
|%62.31
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR KUMBUL
|34468
|%42.35
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