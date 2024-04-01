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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.71 16
İL GENEL MECLİSİ
%46.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY AKCA 3758 %46.35 Detay
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA YILDIRIM 24646 %54.75 Detay
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 79893 %45.50 Detay
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ DURAN 5675 %30.57 Detay
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENDERES DAL 20605 %43.77 Detay
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÖZTÜRK 14686 %54.71 Detay
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GEYİKÇİ 14431 %46.83 Detay
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETALİ YILMAZ 17710 %50.36 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN SÖNMEZ 1677 %28.74 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN GEDİK 991 %35.61 Detay
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL DEMİRHAN 21569 %53.59 Detay
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ TOPALOĞLU 12485 %47.31 Detay
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KOCAGÖZ 138026 %44.18 Detay
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM KOTAN 49995 %53.77 Detay
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SANİYE CARAN 18261 %47.15 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KÖLEOĞLU 4401 %9.46 Detay
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ NEFİ KARA 64219 %44.95 Detay
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT UYSAL 167512 %62.31 Detay
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR KUMBUL 34468 %42.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı