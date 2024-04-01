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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.71
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DSP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.70
HAKAN BULDU
%0.10|1.185
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KAYA
%0.16|161
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OLCAY AKINCI
%0.04|56
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDA NUR GÜL
%0.13|63
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNCÜ UYSAL
%0.06|72
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN TURAN
%0.02|11
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.89
MEHMET SELİM ÇETİN
%0.05|1.761
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.87
HAKAN ŞAKLAR
%0.09|1.371
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZE YİLDIRIM
%0.21|23
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT KOÇAK
%0.03|4
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.76
CEMİL KÖROĞLU
%0.10|699
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.97
EJDER ONURSAL
%0.08|616
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BEKŞEN
%0.11|46
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ AYDIN
%0.07|131
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN NAMLIOĞLU
%0.05|18
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAYA
%0.14|65
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM MERCAN
%0.19|45
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİL DEĞİRMENCİ
%0.05|48
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUTLU
%0.15|76
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BAYRAM
%0.13|2.387
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞUKAN ÇETİN
%0.03|27
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAMIK KAYA
%0.02|8
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NACİYE AKDOĞAN
%0.21|283
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.89
AHMET GEÇİM
%0.09|579
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.07
ALİ ARTUN
%0.25|1.804
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YILDIZ
%0.20|208
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ATLA
%0.15|148
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET AYDEMİR
%0.15|255
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT ŞAHBAZ
%0.03|23
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
ABDULBAKİ YILDIZ
%0.24|830
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.79
FEVZİ ÖNER
%0.45|2.402
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
MEHMET BOZKURT
%0.17|1.602
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KOREL KARADAĞ
%0.05|31
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İREM GAMZE DEMİRCİ
%0.05|8
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ YİLDIRIM
%0.06|18
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞÇE BABUÇÇU
%0.08|632
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİLAN KARAKUŞ
%0.48|237
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
%0.07|88
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.95
NESİM PAKIR
%0.06|5.346
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.50
KEMAL CEM PÜLTEN
%0.10|2.661
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ARSLAN
%0.28|1.645
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELA SOYLU
%0.10|61
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL İMAMOĞLU
%0.04|40
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUKİYE DİLARA ÜNSAL
%0.18|82
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
SELAHATTİN BULANIKOĞLU
%0.15|96
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.27
DAVUT OCAK
%0.10|790
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEZBAN UZUNTEPE
%0.04|23
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞÇE SEVİL
%0.06|57
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KAYALI
%0.15|77
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN KOÇAK
%0.04|29
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
SERAP BİLMEZ
%0.12|1.362
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
ALİYE CANSU
%0.15|1.814
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
%0.07|102
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.27
TURGAY AKBABA
%0.13|1.181
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ERÇELEBİ
%0.10|398
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.82
EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
%0.12|1.227
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.24
SEVİNÇ ERENCAN
%0.11|654
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.36
SELİM BIYIK
%0.10|44
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MÜMTAZ MADEN
%0.10|63
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YONCA FATMA DEMİRCİ
%0.08|65
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BAŞ
%0.20|917
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF YİĞİT
%0.12|132
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN YILMAZ
%0.10|54
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
FATMA İP
%0.14|875
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARLI
%0.17|1.294
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
METİN KAPLAN
%0.19|1.652
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR TÜRKEŞ
%0.06|17
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 1/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
İLHAN GÜZELGÜN
%0.23|1.489
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER GALİP ÖZBERK
%0.02|15
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
UĞUR ERDEN
%0.17|795
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
%0.10|17
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNAN ÜNSAL
%0.07|94
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
%0.14|639
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER YÜKSEL
%0.05|28
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA ATAKAN
%0.28|130
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
%0.10|54
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.26
%0.14|1.559
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|181
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.04|82
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.23
%0.07|2.215
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.16|2.364
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|73
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.55
%0.14|950
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.01|74
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|117
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.68
%0.08|128
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|121
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.19|310
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|3.474
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|417
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|31
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|305
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.05|320
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.09
%0.43|3.003
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.26|629
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.11|294
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.49|643
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
%1.28|6.626
0 0 1/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|2.220
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|61
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.54
%0.03|18
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44|584
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.01|59
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.69
%0.11|9.865
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.16|4.079
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|932
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.47
%0.08|109
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|251
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|333
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.66|1.565
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|597
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.11
%0.05|485
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
%0.05|482
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.63
%0.07|388
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.47
%0.13|206
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|303
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.10|584
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|1.185
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.08|695
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.34
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
%0.05|69
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.08|302
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.33|2.114
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|41
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.05|232
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.27|134
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|149
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.10|250
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|537
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı