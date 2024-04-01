DSP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.70
|HAKAN BULDU
|
%0.10|1.185
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KAYA
|
%0.16|161
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OLCAY AKINCI
|
%0.04|56
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDA NUR GÜL
|
%0.13|63
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNCÜ UYSAL
|
%0.06|72
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN TURAN
|
%0.02|11
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MEHMET SELİM ÇETİN
|
%0.05|1.761
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.87
|HAKAN ŞAKLAR
|
%0.09|1.371
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZE YİLDIRIM
|
%0.21|23
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT KOÇAK
|
%0.03|4
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.76
|CEMİL KÖROĞLU
|
%0.10|699
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.97
|EJDER ONURSAL
|
%0.08|616
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BEKŞEN
|
%0.11|46
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ AYDIN
|
%0.07|131
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN NAMLIOĞLU
|
%0.05|18
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAYA
|
%0.14|65
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM MERCAN
|
%0.19|45
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVİL DEĞİRMENCİ
|
%0.05|48
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUTLU
|
%0.15|76
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT BAYRAM
|
%0.13|2.387
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN ÇETİN
|
%0.03|27
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMIK KAYA
|
%0.02|8
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NACİYE AKDOĞAN
|
%0.21|283
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.89
|AHMET GEÇİM
|
%0.09|579
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.07
|ALİ ARTUN
|
%0.25|1.804
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YILDIZ
|
%0.20|208
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ATLA
|
%0.15|148
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET AYDEMİR
|
%0.15|255
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ŞAHBAZ
|
%0.03|23
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
|ABDULBAKİ YILDIZ
|
%0.24|830
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.79
|FEVZİ ÖNER
|
%0.45|2.402
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MEHMET BOZKURT
|
%0.17|1.602
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KOREL KARADAĞ
|
%0.05|31
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İREM GAMZE DEMİRCİ
|
%0.05|8
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ YİLDIRIM
|
%0.06|18
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE BABUÇÇU
|
%0.08|632
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİLAN KARAKUŞ
|
%0.48|237
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|
%0.07|88
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.95
|NESİM PAKIR
|
%0.06|5.346
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.50
|KEMAL CEM PÜLTEN
|
%0.10|2.661
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARSLAN
|
%0.28|1.645
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELA SOYLU
|
%0.10|61
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL İMAMOĞLU
|
%0.04|40
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUKİYE DİLARA ÜNSAL
|
%0.18|82
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|
%0.15|96
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.27
|DAVUT OCAK
|
%0.10|790
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEZBAN UZUNTEPE
|
%0.04|23
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE SEVİL
|
%0.06|57
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KAYALI
|
%0.15|77
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN KOÇAK
|
%0.04|29
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|SERAP BİLMEZ
|
%0.12|1.362
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|ALİYE CANSU
|
%0.15|1.814
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|
%0.07|102
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.27
|TURGAY AKBABA
|
%0.13|1.181
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ERÇELEBİ
|
%0.10|398
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|
%0.12|1.227
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.24
|SEVİNÇ ERENCAN
|
%0.11|654
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.36
|SELİM BIYIK
|
%0.10|44
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|
%0.10|63
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|
%0.08|65
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BAŞ
|
%0.20|917
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF YİĞİT
|
%0.12|132
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSAN YILMAZ
|
%0.10|54
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FATMA İP
|
%0.14|875
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARLI
|
%0.17|1.294
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|METİN KAPLAN
|
%0.19|1.652
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR TÜRKEŞ
|
%0.06|17
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|İLHAN GÜZELGÜN
|
%0.23|1.489
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER GALİP ÖZBERK
|
%0.02|15
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|UĞUR ERDEN
|
%0.17|795
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|
%0.10|17
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNAN ÜNSAL
|
%0.07|94
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|
%0.14|639
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER YÜKSEL
|
%0.05|28
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ATAKAN
|
%0.28|130
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|
%0.10|54
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0.14|1.559
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|181
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.04|82
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0.07|2.215
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.16|2.364
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|73
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.55
|
%0.14|950
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.01|74
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|117
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.68
|
%0.08|128
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|121
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.19|310
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|3.474
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|417
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|31
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|305
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.05|320
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.09
|
%0.43|3.003
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|629
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.11|294
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.49|643
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
|
%1.28|6.626
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|2.220
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|61
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.54
|
%0.03|18
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.44|584
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.01|59
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.69
|
%0.11|9.865
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.16|4.079
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|932
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.47
|
%0.08|109
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|251
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|333
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.66|1.565
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.05|597
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.11
|
%0.05|485
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.05|482
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.63
|
%0.07|388
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.47
|
%0.13|206
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|303
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.10|584
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.185
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.08|695
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.34
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
|
%0.05|69
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.08|302
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.33|2.114
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|41
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.05|232
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|134
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|149
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0.10|250
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|537
|