60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:05
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.76
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 320
  • Kazandığı Belde Sayısı 27
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%39.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%57.89 7
İL GENEL MECLİSİ
%50.61
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %11.41
NESİBE TEKER HAZİM 3231 %19.48 Detay
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.02
DURMUŞ DENİZ 1803 %57.59 Detay
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.88
ÖZKAN KILIÇARPA 2563 %65.57 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %75.68
BAYKAL ARIDENİZ 3685 %29.42 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %48.28
GÜLAY ŞİMŞEK 62 %2.22 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %11.80
MEHMET MAVİ 3773 %38.13 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %56.25
BAYRAM ALİ DEDE 3035 %30.24 Detay
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.96
AHMET SERKAN TUNCER 22222 %65.50 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %7.58
GÜLSÜM KEVSER MUT 245 %10.05 Detay
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.16
MUSTAFA TURGUT 16851 %54.30 Detay
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.38
ALİ BOLTAÇ 8825 %45.89 Detay
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.42
ABDURRAHMAN YILDIZ 7359 %42.26 Detay
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.20
ABDULLAH ÖZYİĞİT 11457 %66.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı