|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %11.41
|NESİBE TEKER HAZİM
|3231
|%19.48
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %8.02
|DURMUŞ DENİZ
|1803
|%57.59
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %46.88
|ÖZKAN KILIÇARPA
|2563
|%65.57
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %75.68
|BAYKAL ARIDENİZ
|3685
|%29.42
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %48.28
|GÜLAY ŞİMŞEK
|62
|%2.22
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %11.80
|MEHMET MAVİ
|3773
|%38.13
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %56.25
|BAYRAM ALİ DEDE
|3035
|%30.24
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %30.96
|AHMET SERKAN TUNCER
|22222
|%65.50
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MUT
Açılan Sandık Oranı %7.58
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|245
|%10.05
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %37.16
|MUSTAFA TURGUT
|16851
|%54.30
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %10.38
|ALİ BOLTAÇ
|8825
|%45.89
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %10.42
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|7359
|%42.26
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.20
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|11457
|%66.49
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