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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

MHP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 4/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER KÜÇÜKKURT
%10.87|14.590
0 0 4/18 6/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ÇITAK
%28.72|33.331
0 0 3/8 4/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÇELİK
%22.91|14.563
0 0 1/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU
%36.61|15.978
0 0 0/4 2/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜKMÜ PEKMEZCİ
%37.88|7.118
0 0 1/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN DURAK
%12.13|12.359
0 0 0/9 1/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 3/11 3/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI ESEN
%59.80|25.748
0 1 6/12 2/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 4/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ESER
%4.09|4.198
0 0 3/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AYGEN
%10.92|18.785
0 0 2/11 0/9
ERZİNCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AKSUN
%40.45|30.217
0 1 7/9 2/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 1/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/16 0/8
GÜMÜŞHANE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT SONER BAŞER
%41.62|6.690
0 1 3/6 2/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
%10.11|13.118
0 0 1/13 4/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0|0
0 0 1/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAFET VERGİLİ
%26.45|16.021
0 0 1/6 0/1
KARAMAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ KALAYCI
%49.14|45.003
0 1 2/6 1/5
KARS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖTÜKEN SENGER
%36.20|16.384
0 1 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL AYDIN
%6.90|4.464
0 0 8/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0|0
0 0 3/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KARA
%23.74|13.274
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ULUSOY
%19.15|19.064
0 0 1/9 1/2
KIRKLARELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA BULUT
%41.50|21.173
0 1 2/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 1/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM IŞIK
%29.16|39.986
0 0 6/13 7/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
CENGİZ ERGÜN
%29.74|262.796
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
SERDAR SOYDAN
%31.03|325.783
0 0 3/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN DOĞU
%6.25|3.996
0 0 3/8 4/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ DOĞAN
%19.03|15.121
0 0 0/6 6/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/19 0/0
OSMANİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇENET
%39.77|44.126
0 1 2/7 1/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/12 1/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 1/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 2/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
REHA KARS
%11.21|20.235
0 0 7/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
%54.86|46.778
0 1 7/12 2/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER ATEŞ
%12.58|16.864
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER AÇIKEL
%29.78|14.049
0 0 7/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 1/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%12.96|148.464
0 0 5/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.90|14.474
0 0 0/9 1/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.22|97.883
0 0 5/18 5/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.31|4.602
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.53|63.007
0 0 4/8 5/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%19.95|42.303
0 0 1/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%4.74|155.131
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%5.96|85.634
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.36|6.059
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.75|12.477
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%14.15|94.768
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.45|11.440
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.59|20.318
0 0 0/4 1/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.46|4.021
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.61|11.835
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.99|14.962
0 0 2/8 1/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.48|4.226
0 0 1/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.15|6.554
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.04|37.020
0 0 0/9 2/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%18.27|30.565
0 0 3/11 2/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.74|31.031
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.36|33.007
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.20|50.932
0 1 7/12 2/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.10|63.129
0 0 7/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%2.55|16.042
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.01|101
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.08|33.678
0 0 2/8 1/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%4.39|11.293
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.05|42.539
0 0 2/11 0/9
ERZİNCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75|37.597
0 1 6/9 2/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%2.15|7.501
0 0 2/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%2.19|11.767
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.62|14.750
0 0 2/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.64|46.964
0 0 4/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%34.70|24.934
0 0 3/6 1/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.49|1.992
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%5.58|43.110
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.84|12.054
0 0 1/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.19|46.520
0 0 3/13 4/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.59|50.768
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%2.30|59.975
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.49|8.597
0 0 1/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%21.27|29.989
0 0 1/6 0/1
KARAMAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.71|53.077
0 1 2/6 1/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.25|24.333
0 0 2/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.69|59.760
0 0 10/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%2.53|19.275
0 0 3/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.49|17.228
0 0 1/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.27|33.873
0 0 2/9 1/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%10.84|25.604
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.70|19.702
0 0 1/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%4.43|52.135
0 0 2/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.56|89.170
0 0 5/13 5/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.62|6.211
0 0 1/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%13.35|118.467
0 0 1/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|49
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%23.24|241.694
0 0 4/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%7.07|42.585
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%4.11|6.765
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.86|43.309
0 0 2/8 2/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.33|48.783
0 0 0/6 6/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.84|8.277
0 0 2/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%26.21|76.712
0 0 2/7 1/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.33|28.972
0 0 0/12 1/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%2.95|17.668
0 0 2/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.97|15.289
0 0 3/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%2.38|20.951
0 0 1/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%7.75|11.118
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%18.22|25.207
0 0 1/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.93|2.261
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%17.47|62.062
0 0 6/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%1.66|10.738
0 0 0/11 0/0
TOKAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.82|121.522
0 1 6/12 2/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.37|10.713
0 0 2/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.82|1.927
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.28|27.748
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%7.53|11.335
0 0 0/6 1/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.81|78.675
0 0 7/14 2/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.77|27.987
0 0 0/8 1/17
Kaynak: Anadolu Ajansı