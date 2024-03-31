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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.72
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKYÜZ 4233 %3.03 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %76.11
MEHMET SOYLU 647 %1.64 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %80.58
NURETTİN AKDAĞ 4186 %21.33 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
HALİT KAYA 144 %0.59 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
GÜLER KOÇYİĞİT 133 %3.31 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %42.86
MEHMET SELİM AKBAŞ 83 %1.16 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %54.24
AHMET AKTAY 91 %1.45 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %65.29
CEVDET AKDEMİR 1663 %4.39 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %53.52
MEHMET İLHAMİ ÜNAL 66 %0.97 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.78
CANAN DEMİR 4531 %4.07 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
VEYSİ KILIÇ 90 %1.29 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %71.84
SERDAL KOÇ 323 %2.58 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %73.40
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %54.33
ÖMER ERASLAN 260 %1.32 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %81.82
ABDULKADİR BEDİR 685 %2.22 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.48
CEVHER SÖNMEZ 2914 %4.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı