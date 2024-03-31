|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKYÜZ
|4233
|%3.03
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %76.11
|MEHMET SOYLU
|647
|%1.64
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %80.58
|NURETTİN AKDAĞ
|4186
|%21.33
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
|HALİT KAYA
|144
|%0.59
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
|GÜLER KOÇYİĞİT
|133
|%3.31
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %42.86
|MEHMET SELİM AKBAŞ
|83
|%1.16
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %54.24
|AHMET AKTAY
|91
|%1.45
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %65.29
|CEVDET AKDEMİR
|1663
|%4.39
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %53.52
|MEHMET İLHAMİ ÜNAL
|66
|%0.97
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.78
|CANAN DEMİR
|4531
|%4.07
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
|VEYSİ KILIÇ
|90
|%1.29
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KULP
Açılan Sandık Oranı %71.84
|SERDAL KOÇ
|323
|%2.58
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %73.40
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %54.33
|ÖMER ERASLAN
|260
|%1.32
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SUR
Açılan Sandık Oranı %81.82
|ABDULKADİR BEDİR
|685
|%2.22
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.48
|CEVHER SÖNMEZ
|2914
|%4.28
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