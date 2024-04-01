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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

TİP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN BOZTEMİR
%0.05|56
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ATASOY
%0.15|176
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURÇİN ACAR
%0.53|189
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLI NUR YILMAZ
%0.13|135
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAĞMUR YALÇIN
%0.25|1.600
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EMRE İPEK
%0.12|124
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 1/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
ÖMER ATALAY
%0.17|1.577
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ZAN
%2.02|15.688
0 0 1/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
SAMİ KİRİK
%0.16|1.256
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN AŞKIN
%0.35|179
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT HAKAN KOÇAK
%1.18|13.248
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
BİLAL ORTAKALAYCI
%0.12|1.440
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU ASLAN
%0.14|533
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH YILDIZ
%0.16|713
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
DİLEK KAÇAR
%0.18|1.060
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
%0.12|569
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KAZBEK
%0.20|119
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.41|4.678
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.30|900
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|929
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|443
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.20|431
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.80|26.044
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.70|10.113
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.72|352
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.89|950
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.67|4.519
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.59|4.656
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|402
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|78
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|483
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.39|765
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.33|551
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|2.855
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.64|2.273
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|252
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|728
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.22|1.381
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|411
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%1.17|3.003
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|523
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.45|1.901
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.09|302
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.22|1.203
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|1.953
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|500
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.18|127
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%4.74|36.667
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|443
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.74|64.022
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%1.33|34.671
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|751
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.17|243
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|297
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|132
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0.19|1.458
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|116
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|163
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.71|1.671
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|206
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.89|20.984
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0.12|1.406
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|712
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.45|1.731
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.25|2.179
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.56|5.792
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%1.68|10.111
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.95|1.720
0 0 1/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|296
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|626
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.27|785
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|337
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.23|1.394
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.22|1.680
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.13|1.172
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.39|537
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.36|1.282
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.35|2.298
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.02|3.770
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|530
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.72|870
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|382
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.48|724
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|421
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.63|2.254
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı