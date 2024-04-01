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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.10 15
İL GENEL MECLİSİ
%45.37
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ŞEHİRLİ 42408 %37.81 Detay
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ERGİN 26298 %58.44 Detay
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN GAGA 4835 %48.74 Detay
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN MİRZA 49280 %50.95 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER GÖKSEL 14327 %44.56 Detay
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL DEVECİLER 19156 %48.31 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERTAŞ 51018 %51.11 Detay
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN KARIŞIK 12879 %62.30 Detay
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH BAĞCI 4613 %41.83 Detay
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM PALAZ 25466 %50.67 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT GÖKALP 6117 %33.30 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT AKBIYIK 55471 %47.36 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ ARSLAN 2289 %16.14 Detay
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DURU 6101 %47.49 Detay
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN DİNÇER 4551 %59.04 Detay
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KOYUNCU 5858 %49.76 Detay
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN SAK 12725 %52.57 Detay
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN YILDIRIM SEMİZEL 10816 %43.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı