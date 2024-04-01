60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

VATAN SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
AHMET SUSEVEN
%0.08|915
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KABARCIK
%0.06|64
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFER KILIÇ
%0.17|111
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
UTKU REYHAN
%0.06|2.054
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
SERDAR ÜSKÜPLÜ
%0.09|1.249
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİANUR AĞAR
%0.11|12
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYNUR ŞAHİN
%0.05|7
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
ZÜHRE GENİŞEL
%0.11|772
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE ALBAYRAK
%0.10|772
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜŞRA ASLAN
%0.09|177
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM SERİN
%0.13|48
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK MUTLU
%0.09|20
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ENVER YILMAZ
%0.08|1.440
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ÖZBAKIR
%0.05|40
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇELİK
%0.03|12
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET PATLAR
%0.09|128
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇOBANOĞLU
%0.14|862
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
FERDİ TANHAN
%0.08|556
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ SÖNMEZ
%0.14|145
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA MÜZEYYEN OKTAY
%0.09|88
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAHRAMAN TAŞKIN
%0.07|126
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
MEHMET AKİF CEYLAN
%0.16|549
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
RAİF EŞKİNAT
%0.07|370
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
MUSTAFA GÖKÇAYIR
%0.11|982
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİB HADİMOĞULLARI
%0.06|473
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
İBRAHİM OKAN ÖZKAN
%0.06|4.803
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
SERHAN BOLLUK
%0.10|2.711
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
%0.12|688
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
ERDOĞAN DEMİR
%0.13|993
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYCAN DURU AKGÜL
%0.04|25
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER ÖZKAMALI
%0.05|37
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KADIOĞLU
%0.11|1.197
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
MEHMET ALİ ÖZTÜRK
%0.10|1.234
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER ŞEREFOĞLU
%0.05|190
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
MUSTAFA DABAN
%0.17|1.463
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNETTİN BOZAN
%0.06|240
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
YALÇIN ÖKTEM
%0.10|1.084
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
EMRE AYKIN
%0.14|841
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKŞEN
%0.07|55
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT KUTLU
%0.11|489
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ BÖRÜBAN
%0.15|165
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
BAHTİYAR BODUR
%0.14|833
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇOLAK
%0.13|1.012
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ATACA
%0.07|587
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN CANİK
%0.12|36
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇEKEN
%0.04|80
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
ERTUĞRUL ORTA
%0.08|555
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
HÜSEYİN CELAL DİHKAN
%0.12|546
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL GÜNDOĞAN
%0.05|8
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ALTUNKAYA
%0.04|57
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ARİ
%0.13|559
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ TEKİN
%0.10|57
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN YILMAZ
%0.09|48
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.13|1.473
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|390
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|344
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|161
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.07|158
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.10|3.354
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.12|1.666
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|172
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|78
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.16|1.098
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|686
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|295
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|232
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|37
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|269
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|107
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|190
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|179
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.14|232
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|1.949
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|323
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|138
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|428
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.13|847
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.08|591
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|335
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.10|247
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|434
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|240
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.04|125
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.09|464
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|975
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|179
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.07|51
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.07|564
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|169
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|424
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.09|8.045
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.13|3.379
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.01|62
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.11|149
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|281
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|228
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|562
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0.10|766
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|66
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|88
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.11|260
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|113
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|1.748
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0.10|1.194
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|388
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|224
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.06|505
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|77
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.12|1.299
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.10|614
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0.19|305
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|110
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|255
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|512
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.13|395
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|308
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.12|742
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|1.109
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.06|494
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.18|252
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.23|324
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|277
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.10|366
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.07|475
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.09|328
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|662
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|107
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|243
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|260
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.09|132
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.04|98
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|524
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı