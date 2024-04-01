VATAN SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|AHMET SUSEVEN
|
%0.08|915
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KABARCIK
|
%0.06|64
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFER KILIÇ
|
%0.17|111
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|UTKU REYHAN
|
%0.06|2.054
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|SERDAR ÜSKÜPLÜ
|
%0.09|1.249
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİANUR AĞAR
|
%0.11|12
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR ŞAHİN
|
%0.05|7
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ZÜHRE GENİŞEL
|
%0.11|772
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE ALBAYRAK
|
%0.10|772
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜŞRA ASLAN
|
%0.09|177
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM SERİN
|
%0.13|48
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK MUTLU
|
%0.09|20
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ENVER YILMAZ
|
%0.08|1.440
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ÖZBAKIR
|
%0.05|40
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÇELİK
|
%0.03|12
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET PATLAR
|
%0.09|128
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇOBANOĞLU
|
%0.14|862
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|FERDİ TANHAN
|
%0.08|556
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ SÖNMEZ
|
%0.14|145
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA MÜZEYYEN OKTAY
|
%0.09|88
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAHRAMAN TAŞKIN
|
%0.07|126
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|MEHMET AKİF CEYLAN
|
%0.16|549
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|RAİF EŞKİNAT
|
%0.07|370
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|
%0.11|982
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİB HADİMOĞULLARI
|
%0.06|473
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|İBRAHİM OKAN ÖZKAN
|
%0.06|4.803
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|SERHAN BOLLUK
|
%0.10|2.711
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|
%0.12|688
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|ERDOĞAN DEMİR
|
%0.13|993
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYCAN DURU AKGÜL
|
%0.04|25
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER ÖZKAMALI
|
%0.05|37
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KADIOĞLU
|
%0.11|1.197
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|MEHMET ALİ ÖZTÜRK
|
%0.10|1.234
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|
%0.05|190
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|MUSTAFA DABAN
|
%0.17|1.463
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNETTİN BOZAN
|
%0.06|240
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|YALÇIN ÖKTEM
|
%0.10|1.084
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|EMRE AYKIN
|
%0.14|841
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AKŞEN
|
%0.07|55
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT KUTLU
|
%0.11|489
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|
%0.15|165
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|BAHTİYAR BODUR
|
%0.14|833
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇOLAK
|
%0.13|1.012
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ATACA
|
%0.07|587
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN CANİK
|
%0.12|36
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÇEKEN
|
%0.04|80
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ERTUĞRUL ORTA
|
%0.08|555
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|
%0.12|546
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL GÜNDOĞAN
|
%0.05|8
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ALTUNKAYA
|
%0.04|57
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ARİ
|
%0.13|559
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTAÇ TEKİN
|
%0.10|57
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN YILMAZ
|
%0.09|48
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.13|1.473
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|390
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|344
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|161
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.07|158
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.10|3.354
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.12|1.666
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|172
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|78
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.16|1.098
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|686
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.24|295
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|232
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|37
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|269
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|107
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|190
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|179
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.14|232
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|1.949
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|323
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|138
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|428
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.13|847
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.08|591
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|335
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.10|247
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|434
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|240
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.04|125
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.09|464
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|975
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|179
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.07|51
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.07|564
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|169
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|424
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.09|8.045
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.13|3.379
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|62
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.11|149
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|281
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|228
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|562
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.10|766
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|66
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|88
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.11|260
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|113
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.748
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.10|1.194
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|388
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|224
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.06|505
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|77
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.12|1.299
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.10|614
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0.19|305
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|110
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|255
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|512
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.13|395
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|308
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.12|742
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|1.109
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.06|494
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0.18|252
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.23|324
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|277
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.10|366
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.07|475
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|328
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|662
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|107
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|243
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|260
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.09|132
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|98
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|524
|