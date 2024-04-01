|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
|HÜSEYİN GAZİ CENİK
|303
|%3.86
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURAN YAZIRLIOĞLU
|23
|%1.49
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF VAR
|695
|%6.69
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT DERELİ
|1935
|%54.48
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ AYLAR
|1201
|%43.15
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.59
|HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
|48165
|%36.44
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CEBECİ
|768
|%36.47
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECİP ERDEMİRCİ
|360
|%16.22
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %98.67
|HÜSEYİN KESENEK
|1876
|%10.74
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %88.31
|MÜSLÜME SALO
|692
|%4.27
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜLÜ AKSIT
|22
|%0.70
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ÖNCÜL
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|HÜSEYİN TÜRK
|13
|%2.23
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