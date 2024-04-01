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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.44
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 45
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.44 3
İL GENEL MECLİSİ
%25.81
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
HÜSEYİN GAZİ CENİK 303 %3.86 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN YAZIRLIOĞLU 23 %1.49 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF VAR 695 %6.69 Detay
KARGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT DERELİ 1935 %54.48 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ AYLAR 1201 %43.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.59
HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU 48165 %36.44 Detay
OĞUZLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CEBECİ 768 %36.47 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECİP ERDEMİRCİ 360 %16.22 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %98.67
HÜSEYİN KESENEK 1876 %10.74 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %88.31
MÜSLÜME SALO 692 %4.27 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜLÜ AKSIT 22 %0.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL ÖNCÜL 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
HÜSEYİN TÜRK 13 %2.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı