AB PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
|
%0.06|688
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKYOL
|
%0.03|45
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.64
|ABDULLAH DEMİRYÜREK
|
%0.03|964
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
|AYHAN UZUN
|
%0.07|957
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.45
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
|BURCU KURTOĞLU
|
%0.06|59
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADER ÜNAL
|
%0.08|42
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|KAMİL YILMAZ
|
%0.06|385
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.72
|MUSTAFA MALKOÇ
|
%0.06|452
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ AKSOY
|
%0.08|86
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL MURAT DODANLI
|
%0.03|27
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ ERGÜL
|
%0.16|117
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.23
|ELİF KIZILKAYA
|
%0.10|357
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|HÜSEYİN İNCE
|
%0.08|759
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇAĞAN
|
%0.06|443
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.79
|MUHARREM MUTLU
|
%0.02|1.696
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|AYPERİ KÖSEOĞLU
|
%0.04|1.029
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ÖMER KAYA
|
%0.08|478
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.15
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE CAN YAVUZ
|
%0.15|76
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.68
|HALİS ÇEÇEN
|
%0.09|1.022
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.57
|BAHTİYAR AKSOY
|
%0.31|2.695
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.41
|FEYYAZ AKTAŞ
|
%0.18|1.924
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %94.55
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TÜYLÜ
|
%0.03|22
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.28
|MEHMET AY
|
%0.05|442
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %98.47
|KEMAL TAYLAN
|
%0.07|48
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|RECEP KADI
|
%0.17|796
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KALAYCI
|
%0.04|23
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|
%0.03|326
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|196
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %98.97
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.57
|
%0.01|183
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %97.94
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.26
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.59
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %92.52
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.39
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%0.02|1.382
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.37
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.25
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.61
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.84
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.05
|
%0.02|153
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.74
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.05
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|18
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.56
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|