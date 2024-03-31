|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|288
|%25.00
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHİR DEMİRBAŞ
|154
|%11.32
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HAYRETTİN DİNLER
|191
|%20.90
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERGÜL KESKİN
|421
|%4.03
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.56
|DİNDAR GÜLTEKİN
|3186
|%17.02
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ARTAÇ
|234
|%3.27
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %76.92
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|1521
|%63.35
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ YANTEMUR
|0
|%0
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