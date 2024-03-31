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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.02 1
İL GENEL MECLİSİ
%15.75
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABAMÜSLÜM DENİZ 288 %25.00 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHİR DEMİRBAŞ 154 %11.32 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
HAYRETTİN DİNLER 191 %20.90 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERGÜL KESKİN 421 %4.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.56
DİNDAR GÜLTEKİN 3186 %17.02 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ARTAÇ 234 %3.27 Detay
SELİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.92
İLYAS BARIŞ KOÇ 1521 %63.35 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ YANTEMUR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı