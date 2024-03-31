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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:05
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.76
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 320
  • Kazandığı Belde Sayısı 27
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%39.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.86
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
GÜLTEN ORHAN 7 %0.26 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %39.29
İBRAHİM TEYFUN 167 %2.51 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %70.15
YAKUP ALADAĞ 103 %0.72 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %44.44
YÜKSEL ERASLAN 49 %1.35 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %41.47
RIZA ÖZCAN 436 %2.08 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %28.77
YUSUF İZZETTİN KILIÇ 234 %1.25 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %40.00
İSA BARAN 62 %1.34 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %41.90
EŞREF CAN 64 %1.09 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %28.15
ÖMER DOĞAN 1009 %2.78 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %36.45
FIRAT BAYÇINAR 120 %2.16 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %34.59
OKTAY SAĞLAM 179 %2.46 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %31.91
KEMALETTİN ARACİ 513 %23.59 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %33.54
ADİL ŞAHİNOĞLU 435 %2.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı