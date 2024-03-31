|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|GÜLTEN ORHAN
|7
|%0.26
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %39.29
|İBRAHİM TEYFUN
|167
|%2.51
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %70.15
|YAKUP ALADAĞ
|103
|%0.72
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %44.44
|YÜKSEL ERASLAN
|49
|%1.35
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %41.47
|RIZA ÖZCAN
|436
|%2.08
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %28.77
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|234
|%1.25
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %40.00
|İSA BARAN
|62
|%1.34
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %41.90
|EŞREF CAN
|64
|%1.09
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %28.15
|ÖMER DOĞAN
|1009
|%2.78
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %36.45
|FIRAT BAYÇINAR
|120
|%2.16
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %34.59
|OKTAY SAĞLAM
|179
|%2.46
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %31.91
|KEMALETTİN ARACİ
|513
|%23.59
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %33.54
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|435
|%2.76
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