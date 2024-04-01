|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ ÖZKAN
|572
|%35.66
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DURAN
|15
|%1.32
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BOZCU
|3555
|%55.49
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASİBE KOÇAK
|329
|%16.48
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP SERTÇELİK
|16479
|%17.98
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTDİN TÜRKAN
|87
|%2.37
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER YEŞİLDAŞ
|514
|%31.89
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞAN
|690
|%42.78
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ÖNER
|1512
|%54.04
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇALIŞKAN
|823
|%46.21
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSEL DURMAZ
|159
|%10.04
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