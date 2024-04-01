|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAKKAS AÇAR
|6907
|%38.62
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞENSES
|40
|%0.84
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİM KAYA
|724
|%42.04
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSKENDER YILDIRIM
|6949
|%40.32
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|51299
|%49.74
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET REŞAT TAŞKIN
|29
|%1.42
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ŞAHİN
|11
|%0.34
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTTALİP GÜLTEKİN
|1067
|%47.44
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEĞİRMENCİ
|274
|%28.31
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YILMAZ
|426
|%40.04
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASARİ TALAŞ
|663
|%34.44
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KORKMAZ
|706
|%50.83
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ALAN
|593
|%25.69
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDET ARICI
|1036
|%45.08
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER AYDIN
|832
|%58.88
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