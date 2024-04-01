HKP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜM SARIOĞLU
|
%0.02|22
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜŞRA NUR ARSLANTÜRK
|
%0.04|48
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETİ BEYAZELMA
|
%0.05|58
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT ALİ ATILGAN
|
%0.02|12
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRSEL GERİN
|
%0.15|67
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KOCA
|
%0.06|115
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL BEDİR
|
%0.02|3
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM İNİŞ
|
%0.11|50
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL MAŞA
|
%0.08|19
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AĞIRGÖL
|
%0.03|22
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OFLAZ
|
%0.05|21
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN OKUR
|
%0.04|51
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|ABDURRAHMAN KAYA
|
%0.11|798
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGE KASAP
|
%0.06|58
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYLA ŞAHBAZ
|
%0.08|77
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN BOZKUŞ
|
%0.05|89
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED AYDIN
|
%0.07|50
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|ALİ KAAN EVCÜMEN
|
%0.10|347
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|DENİZ KORKMAZ
|
%0.06|528
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT GÜLDEMİR
|
%0.06|40
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURAN KOÇ
|
%0.01|2
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA ŞAHBAZ
|
%0.09|26
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA PEHLİVAN
|
%0.04|49
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|ÖZLER ÇAKIR
|
%0.07|1.857
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLAVER ORUNCAK
|
%0.07|409
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMALETTİN ERDEMCİ
|
%0.05|28
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OKUR
|
%0.05|44
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GENÇER
|
%0.04|20
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM YÜCEL
|
%0.06|42
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|NUH YAVUZ
|
%0.06|485
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BAYESEN
|
%0.06|31
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY ERDEM
|
%0.04|41
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SACİT ERKAN
|
%0.10|50
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNYA KIZILTAŞ
|
%0.06|651
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|NURGÜL KUŞÇU
|
%0.07|773
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|
%0.04|57
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH KEKLİK
|
%0.04|141
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|
%0.08|300
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE KARA
|
%0.11|51
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KARKIN
|
%0.02|11
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN KUŞÇU
|
%0.03|24
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KALENDER
|
%0.07|341
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ AYGÜN
|
%0.11|120
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ SARIKAYA
|
%0.03|18
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|RAMAZAN KAP
|
%0.06|363
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|
%0.07|528
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KUŞCU
|
%0.05|444
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZLEM
|
%0.03|56
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU ADEKA KALKAN
|
%0.05|41
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|HACER EFE
|
%0.06|281
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURHAYAT ÖZEL
|
%0.03|35
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT KIRAN
|
%0.11|486
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KIYAK
|
%0.03|14
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.03|1.041
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|125
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.04|215
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.02|2.028
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|126
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|