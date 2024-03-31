|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.10
|EROL MENGÜÇ
|116
|%14.20
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %3.76
|HÜSEYİN AKSOY
|1900
|%44.58
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %1.25
|SAMİ ÜSTÜN
|206
|%81.75
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %16.05
|ÖMER SAĞLAM
|563
|%16.21
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %2.80
|HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
|1013
|%50.47
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0.71
|BAHADIR AMAÇ
|244
|%52.93
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %26.26
|ÖKKEŞ ELMASOĞLU
|2782
|%47.30
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
|HÜSEYİN BAĞCI
|9
|%3.24
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %3.19
|MEHMET DUDUOĞLU
|1435
|%35.19
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %16.73
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|596
|%7.53
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇİMER
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %8.25
|MEHMET YILMAZ
|301
|%13.92
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %15.62
|FEVZİ SUVAROĞLU
|2411
|%29.73
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %2.88
|SÜLEYMAN BEDİR ABACI
|671
|%40.08
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %3.81
|0
|%0
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