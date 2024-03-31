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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.44
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 285
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.53 4
İL GENEL MECLİSİ
%29.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %2.10
EROL MENGÜÇ 116 %14.20 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %3.76
HÜSEYİN AKSOY 1900 %44.58 Detay
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.25
SAMİ ÜSTÜN 206 %81.75 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %16.05
ÖMER SAĞLAM 563 %16.21 Detay
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.80
HALİL İBRAHİM ÖZGÜN 1013 %50.47 Detay
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.71
BAHADIR AMAÇ 244 %52.93 Detay
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.26
ÖKKEŞ ELMASOĞLU 2782 %47.30 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %1.49
HÜSEYİN BAĞCI 9 %3.24 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %3.19
MEHMET DUDUOĞLU 1435 %35.19 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %16.73
ZEYNEP SAĞIROĞLU 596 %7.53 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇİMER 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %8.25
MEHMET YILMAZ 301 %13.92 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %15.62
FEVZİ SUVAROĞLU 2411 %29.73 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %2.88
SÜLEYMAN BEDİR ABACI 671 %40.08 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %3.81
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı