60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:50
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

ANAP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.85
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.65
TUVANA NAZ KETENE
%0.07|2.421
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.66
NAİL KAPLI
%0.18|1.240
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KABAK
%0.14|191
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.84
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NACİ KAPLAN
%0.14|142
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.31
FARUK GÖZÜBÜYÜK
%0.35|1.206
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
ÖNDER BEŞE
%0.14|1.305
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH NEFES
%0.14|93
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.82
UMUT ÇINAR
%0.03|2.858
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.92
ALİ SUNGUR
%0.06|1.471
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.89
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.09
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKTAŞ
%0.07|37
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN GÜREL
%0.05|54
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
MURAT DURAN
%0.19|2.099
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.72
ERKAN ESKİLER
%0.15|1.768
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTTALİP ÇAPKAN
%0.12|449
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.83
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.48
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF DÖNDÜ
%0.15|166
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
HARUN AYKUL
%0.09|551
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
İBRAHİM GÜNAL
%0.10|803
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.53
HALİL GÜNEŞ
%0.07|648
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %98.47
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU
%0.05|46
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.03
%0.11|1.286
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.00
%0.12|3.773
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.72
%0.10|1.374
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.18
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.37
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.79
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.18
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|317
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.27
%0.11|377
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.19
%0.02|116
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.14|1.258
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.59
%0.08|234
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %92.86
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.51
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.24
%0.03|2.812
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.44
%0.02|547
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.59
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.08|133
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.40
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
%0.58|6.405
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0.06|735
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.67
%0.07|623
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.10
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.79
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %97.45
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0.04|277
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.46
%0.12|1.091
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.74
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.17
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.02|81
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı