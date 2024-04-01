|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BULANIK
Açılan Sandık Oranı %92.31
|ŞEMSETTİN ONULER
|824
|%8.57
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ PAÇAL
|10
|%0.15
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER TANRIVERMİŞ
|9
|%0.50
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLUT GÜVENİR
|209
|%2.38
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.09
|TUNCAY ÇANGA
|637
|%1.52
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN OKYAY
|447
|%10.03
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|SERKAN AKTAŞ
|0
|%0
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ORHAN ÇINIK
|20
|%7.78
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|KİYASETTİN EKE
|2
|%0.22
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|REMZİ ÇETİN
|219
|%52.27
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HAKİM GÜLER
|2
|%0.32
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKAN ARTUĞRAL
|0
|%0
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT ÇEVİK
|0
|%0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|0
|%0
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBARİ GÜNDOĞDU
|0
|%0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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