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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.52 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %92.31
ŞEMSETTİN ONULER 824 %8.57 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ PAÇAL 10 %0.15 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER TANRIVERMİŞ 9 %0.50 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLUT GÜVENİR 209 %2.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %89.09
TUNCAY ÇANGA 637 %1.52 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN OKYAY 447 %10.03 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %14.29
SERKAN AKTAŞ 0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
ORHAN ÇINIK 20 %7.78 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
KİYASETTİN EKE 2 %0.22 Detay
KONAKKURAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
REMZİ ÇETİN 219 %52.27 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
HAKİM GÜLER 2 %0.32 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
AYKAN ARTUĞRAL 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
CÜNEYT ÇEVİK 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULBARİ GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı