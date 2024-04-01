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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.57 9
İL GENEL MECLİSİ
%41.29
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ÖZDEMİR 5720 %48.51 Detay
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR AYDAR 40758 %45.67 Detay
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KOZAY 109432 %52.85 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KIZILOLUK 3210 %27.34 Detay
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM KARAKÖSE 8184 %47.97 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADİME GEÇİOĞLU 2216 %14.22 Detay
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEDRETTİN KARATAŞ 7663 %50.34 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUDİYE GİZEM AKSOYLU 16779 %21.63 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL EROĞLU 4975 %37.61 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DURMAZ 1188 %13.61 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÖÇMEN 41152 %37.56 Detay
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OYA TEKİN 158116 %41.51 Detay
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKTÜRK 5596 %50.38 Detay
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİNÇ ALTIOK 5119 %40.92 Detay
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEMİRÇALI 75737 %40.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı