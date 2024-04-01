|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ GEYGEL
|5140
|%21.31
|Detay
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DEĞERLİ
|78774
|%37.38
|Detay
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET DEMİRCİOĞLU
|4735
|%43.29
|Detay
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA KAPLAN
|6631
|%34.95
|Detay
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZER KASAP
|15283
|%48.53
|Detay
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CENGİZ
|1652
|%16.90
|Detay
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CAN GÜNER
|366862
|%65.26
|Detay
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN KADEROĞLU
|12985
|%23.70
|Detay
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BARIŞ AŞKIN
|15539
|%53.79
|Detay
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL BEŞİKCİOĞLU
|203000
|%56.62
|Detay
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF GÜÇLÜ
|862
|%39.08
|Detay
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ODABAŞI
|39457
|%44.33
|Detay
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DOĞANAY
|3647
|%55.70
|Detay
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT KOÇ
|9599
|%49.52
|Detay
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM ÇIRPANOĞLU
|17633
|%49.55
|Detay
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ KARAKOÇ
|4598
|%50.09
|Detay
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÖZARSLAN
|245460
|%47.96
|Detay
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN ÜNAL
|9285
|%42.21
|Detay
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
|199753
|%52.91
|Detay
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUNÇ GÜNGÖR
|9722
|%53.58
|Detay
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜRSEL YILDIZKAYA
|33715
|%47.91
|Detay
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL TUNÇAY
|19409
|%22.08
|Detay
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KOÇAK
|11700
|%60.27
|Detay
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL ALKAN
|92620
|%30.58
|Detay
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ YAŞAR
|241590
|%59.14
|Detay