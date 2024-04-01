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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%60.44 16
İL GENEL MECLİSİ
%49.37
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ GEYGEL 5140 %21.31 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DEĞERLİ 78774 %37.38 Detay
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET DEMİRCİOĞLU 4735 %43.29 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA KAPLAN 6631 %34.95 Detay
BEYPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER KASAP 15283 %48.53 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CENGİZ 1652 %16.90 Detay
ÇANKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CAN GÜNER 366862 %65.26 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN KADEROĞLU 12985 %23.70 Detay
ELMADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BARIŞ AŞKIN 15539 %53.79 Detay
ETİMESGUT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL BEŞİKCİOĞLU 203000 %56.62 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF GÜÇLÜ 862 %39.08 Detay
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ODABAŞI 39457 %44.33 Detay
GÜDÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DOĞANAY 3647 %55.70 Detay
HAYMANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT KOÇ 9599 %49.52 Detay
KAHRAMANKAZAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM ÇIRPANOĞLU 17633 %49.55 Detay
KALECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ KARAKOÇ 4598 %50.09 Detay
KEÇİÖREN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÖZARSLAN 245460 %47.96 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN ÜNAL 9285 %42.21 Detay
MAMAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN 199753 %52.91 Detay
NALLIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUNÇ GÜNGÖR 9722 %53.58 Detay
POLATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜRSEL YILDIZKAYA 33715 %47.91 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL TUNÇAY 19409 %22.08 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOÇAK 11700 %60.27 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL ALKAN 92620 %30.58 Detay
YENİMAHALLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ YAŞAR 241590 %59.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı