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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:40
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.46
KAZIM KÜRŞAD ERDİL
%0.06|720
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.64
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
OSMAN KOÇ
%0.06|897
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT BÜYÜK
%0.06|8
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.45
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.72
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN ŞAHİN
%0.33|249
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.23
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
MURAT DENİZ
%0.06|579
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL ABİDİN ÇORLU
%0.16|25
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN DEDE
%0.07|539
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.81
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER AYDOĞDU
%0.08|50
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.15
MUAMMER KÖKSAL
%0.09|56
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.68
HASAN İGEÖZ
%0.06|656
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.57
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.41
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.91
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %94.55
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP KÖSE
%0.10|53
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.28
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %98.47
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF BAYRAK
%0.11|41
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
İSA IŞIK
%0.07|438
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HIDIR AÇIKBAŞ
%0.05|9
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA YÜKSEL HÜNER
%0.04|23
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %96.63
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %98.97
%0.01|314
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.57
%0.07|1.057
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %97.94
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0|29
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.26
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0.01|154
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.64
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.19
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.15
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.01|70
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.59
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %92.52
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.39
%0.11|870
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.16
%0|274
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.37
%0.01|144
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.23
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.06
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.01|140
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.25
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.61
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
%0.02|138
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.84
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.05
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.74
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.05
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.67
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.56
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı