AP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|KAZIM KÜRŞAD ERDİL
|
%0.06|720
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.64
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
|OSMAN KOÇ
|
%0.06|897
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FIRAT BÜYÜK
|
%0.06|8
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.45
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.72
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN ŞAHİN
|
%0.33|249
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MURAT DENİZ
|
%0.06|579
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL ABİDİN ÇORLU
|
%0.16|25
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN DEDE
|
%0.07|539
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.81
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.90
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER AYDOĞDU
|
%0.08|50
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.15
|MUAMMER KÖKSAL
|
%0.09|56
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.68
|HASAN İGEÖZ
|
%0.06|656
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.57
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.41
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.91
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %94.55
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP KÖSE
|
%0.10|53
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.28
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %98.47
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF BAYRAK
|
%0.11|41
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|İSA IŞIK
|
%0.07|438
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HIDIR AÇIKBAŞ
|
%0.05|9
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|
%0.04|23
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %98.97
|
%0.01|314
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.57
|
%0.07|1.057
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %97.94
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0|29
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.26
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0.01|154
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.64
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.19
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.15
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0.01|70
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %99.59
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %92.52
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.39
|
%0.11|870
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.16
|
%0|274
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.37
|
%0.01|144
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.06
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.01|140
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.25
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.61
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %93.07
|
%0.02|138
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.84
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.05
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.74
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.05
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.67
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.56
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|