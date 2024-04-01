DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.62
|HAMZA MİLLİ
|
%0.20|2.384
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYAZ
|
%0.35|360
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK TUNÇ
|
%0.12|161
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN ERAT
|
%0.74|368
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ COŞKUNER
|
%0.45|523
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.86
|CELAL MÜMTAZ AKINCI
|
%0.15|4.970
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.87
|KIVANÇ ÇETİNKAYA
|
%0.16|2.303
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KAÇAR
|
%6.71|752
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.76
|BÜLENT ÇAM
|
%0.14|972
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER BULUR
|
%0.34|148
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİ IŞIK
|
%0.60|1.127
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN KURBAN ARSLAN
|
%1.79|336
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR EMRE
|
%0.16|56
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT GÜNAYDIN
|
%2.03|938
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET BAKIR
|
%1.96|456
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİR GÜRKAN YETKİN
|
%0.19|192
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP OĞUZ
|
%0.23|114
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ KAHRAMAN
|
%0.24|4.393
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT GAZİ BENLİ
|
%0.14|108
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM GÜMÜŞ
|
%0.37|160
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE ÖZDEMİR
|
%0.39|530
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MEHMET MİRZA
|
%0.33|2.071
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.07
|CENAP EKİNCİ
|
%1.15|8.223
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT CAYMAZ
|
%1.19|1.215
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANIM HÜLYA GÖÇER
|
%0.07|71
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP CEYLAN
|
%0.36|624
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAİT BAŞARAN
|
%0.34|257
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
|YUSUF TÜRKMEN
|
%1.09|3.769
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.75
|ÇELİK ERİMEZ
|
%0.18|982
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|EKREM KURT
|
%0.51|4.747
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI OSMAN UÇAR
|
%0.14|92
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ÇAKIR
|
%0.33|53
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRZA ÖZBEG
|
%0.42|125
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇELİK
|
%0.18|1.424
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER GENÇER
|
%0.39|191
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNA TOKUÇ
|
%0.29|370
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.93
|İDRİS ŞAHİN
|
%0.13|10.907
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.38
|SERAP KARAOSMANOĞLU
|
%0.22|5.818
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER BARIŞIK
|
%0.60|3.483
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM DOĞAN
|
%0.16|143
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LALAN PARILTI
|
%1.28|578
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.27
|İBRAHİM GÖZ
|
%0.46|3.552
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH SAKAR
|
%0.32|179
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ATMANİ
|
%0.26|263
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|
%0.31|157
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM YILDIZ
|
%0.11|79
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|
%0.39|4.383
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|SEYİT KARACA
|
%0.53|6.256
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GERÇEK
|
%0.19|255
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.27
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|
%0.68|2.595
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|GÜRAN DİNÇER
|
%0.34|3.603
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.24
|MUHSİN ERDEM
|
%0.26|1.547
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.36
|EBUBEKİR AKARSU
|
%1.34|587
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ALTUNTAŞ
|
%0.13|85
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT GÜNGÖR
|
%0.26|210
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER YETGİN
|
%0.11|512
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS BAYAZİT
|
%0.39|430
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|
%2.26|1.232
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|MEHMET ERDOĞAN
|
%0.62|3.751
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEBİRE BİRER TÜRK
|
%0.26|2.003
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|HASAN KAPLAN
|
%0.34|3.014
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN ÇELİK
|
%0.90|673
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KANDEMİR
|
%0.06|19
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|
%0.35|134
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR İNCE
|
%0.38|685
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT AY
|
%0.43|366
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SELÇUK KESKİN
|
%0.27|1.228
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL GÜLER
|
%0.37|62
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET RENÇBER
|
%0.12|160
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN İRVEN
|
%0.95|4.197
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLI ÜRESİN
|
%0.45|261
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT YILDIRIM
|
%0.29|136
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KELEŞ
|
%0.16|90
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.02
|
%0.49|5.600
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.02|3.019
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|468
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.88|3.755
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|1.038
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.10|209
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.14
|
%0.40|12.894
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.29|4.128
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.90|1.421
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.05|51
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.55
|
%0.23|1.537
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.89
|
%0.26|2.050
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.77|944
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.72|1.974
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.39|576
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.35|481
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.91|5.960
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.68
|
%0.60|944
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|525
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.25|420
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|6.594
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|675
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.57|684
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.36|1.119
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.41|2.565
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.09
|
%1.29|9.114
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.75|1.788
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.92|2.797
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|555
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%1.03|3.588
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.78
|
%0.24|1.247
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.65|5.921
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|485
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.54
|
%0.30|209
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|235
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.27
|
%0.49|3.763
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.25|1.269
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.32|808
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.65
|
%0.31|27.191
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
|
%0.32|8.242
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.67|3.843
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.47
|
%0.19|261
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|224
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.59|2.116
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.14|328
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0.61|4.606
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.64|494
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|592
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.19|459
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|240
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0.52|5.738
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0.52|6.049
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|887
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|800
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.11
|
%0.24|2.163
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.20|4.508
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.37
|
%0.50|5.211
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.63
|
%0.44|2.644
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.47
|
%2.64|4.297
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|147
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|419
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|295
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.14|424
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.63|1.279
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.67|4.040
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|1.899
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.43|3.731
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.34
|
%2.58|3.585
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
|
%0.38|524
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.41|993
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.32|1.152
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.43|2.759
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|923
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.23|1.043
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.56|283
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|623
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.03|4.481
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.81|1.224
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0.35|830
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.13|468
|