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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.70
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

DEVA Partisi SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.62
HAMZA MİLLİ
%0.20|2.384
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AYAZ
%0.35|360
0 0 1/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK TUNÇ
%0.12|161
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN ERAT
%0.74|368
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ COŞKUNER
%0.45|523
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.86
CELAL MÜMTAZ AKINCI
%0.15|4.970
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.87
KIVANÇ ÇETİNKAYA
%0.16|2.303
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KAÇAR
%6.71|752
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.76
BÜLENT ÇAM
%0.14|972
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER BULUR
%0.34|148
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİ IŞIK
%0.60|1.127
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN KURBAN ARSLAN
%1.79|336
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR EMRE
%0.16|56
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT GÜNAYDIN
%2.03|938
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET BAKIR
%1.96|456
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİR GÜRKAN YETKİN
%0.19|192
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP OĞUZ
%0.23|114
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ KAHRAMAN
%0.24|4.393
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT GAZİ BENLİ
%0.14|108
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM GÜMÜŞ
%0.37|160
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE ÖZDEMİR
%0.39|530
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.89
MEHMET MİRZA
%0.33|2.071
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.07
CENAP EKİNCİ
%1.15|8.223
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT CAYMAZ
%1.19|1.215
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANIM HÜLYA GÖÇER
%0.07|71
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP CEYLAN
%0.36|624
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAİT BAŞARAN
%0.34|257
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
YUSUF TÜRKMEN
%1.09|3.769
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.75
ÇELİK ERİMEZ
%0.18|982
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
EKREM KURT
%0.51|4.747
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI OSMAN UÇAR
%0.14|92
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA ÇAKIR
%0.33|53
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRZA ÖZBEG
%0.42|125
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇELİK
%0.18|1.424
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER GENÇER
%0.39|191
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNA TOKUÇ
%0.29|370
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.93
İDRİS ŞAHİN
%0.13|10.907
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.38
SERAP KARAOSMANOĞLU
%0.22|5.818
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER BARIŞIK
%0.60|3.483
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM DOĞAN
%0.16|143
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
LALAN PARILTI
%1.28|578
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.27
İBRAHİM GÖZ
%0.46|3.552
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH SAKAR
%0.32|179
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ATMANİ
%0.26|263
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIFAT RAFAEL HALEVA
%0.31|157
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM YILDIZ
%0.11|79
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
İSMAİL ENSAR BATURMAN
%0.39|4.383
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
SEYİT KARACA
%0.53|6.256
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GERÇEK
%0.19|255
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.27
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR KERİMOĞLU
%0.68|2.595
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.82
GÜRAN DİNÇER
%0.34|3.603
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.24
MUHSİN ERDEM
%0.26|1.547
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.36
EBUBEKİR AKARSU
%1.34|587
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ALTUNTAŞ
%0.13|85
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT GÜNGÖR
%0.26|210
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER YETGİN
%0.11|512
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BAYAZİT
%0.39|430
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
PINAR KUK İSLAMOĞLU
%2.26|1.232
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
MEHMET ERDOĞAN
%0.62|3.751
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEBİRE BİRER TÜRK
%0.26|2.003
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
HASAN KAPLAN
%0.34|3.014
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN ÇELİK
%0.90|673
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KANDEMİR
%0.06|19
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFEDDİN NESLİNEBİ
%0.35|134
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR İNCE
%0.38|685
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT AY
%0.43|366
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
SELÇUK KESKİN
%0.27|1.228
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL GÜLER
%0.37|62
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET RENÇBER
%0.12|160
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN İRVEN
%0.95|4.197
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLI ÜRESİN
%0.45|261
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT YILDIRIM
%0.29|136
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KELEŞ
%0.16|90
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.02
%0.49|5.600
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.02|3.019
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|468
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.88|3.755
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.47|1.038
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.10|209
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.14
%0.40|12.894
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.29|4.128
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.90|1.421
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.05|51
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.55
%0.23|1.537
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.89
%0.26|2.050
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.77|944
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.72|1.974
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.39|576
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|481
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.91|5.960
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.68
%0.60|944
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.27|525
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.25|420
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|6.594
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.19|675
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.57|684
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.36|1.119
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.41|2.565
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.09
%1.29|9.114
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.75|1.788
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.92|2.797
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|555
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
%1.03|3.588
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.78
%0.24|1.247
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.65|5.921
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|485
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.54
%0.30|209
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|235
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.27
%0.49|3.763
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.25|1.269
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|808
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.65
%0.31|27.191
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.17
%0.32|8.242
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.67|3.843
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.47
%0.19|261
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|224
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.59|2.116
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|328
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.30
%0.61|4.606
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.64|494
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|592
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.19|459
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|240
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
%0.52|5.738
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
%0.52|6.049
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|887
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|800
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.11
%0.24|2.163
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.20|4.508
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.37
%0.50|5.211
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.63
%0.44|2.644
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.47
%2.64|4.297
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|147
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|419
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07|295
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.14|424
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.63|1.279
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.67|4.040
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|1.899
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.43|3.731
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.34
%2.58|3.585
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
%0.38|524
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.41|993
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.32|1.152
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.43|2.759
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|923
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.23|1.043
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.56|283
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|623
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.03|4.481
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.81|1.224
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.35|830
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|468
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı