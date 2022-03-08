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    • 08.03.2022 20:47
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    CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki cinsel tacize hapis cezası!

    CHP'li isimlerin bulaştığı taciz olaylarından birinde karar çıktı. Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    CHP Muğla İl Başkanlığı’ndaki cinsel tacize hapis kararı!

    Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Bir çocuk annesi A.E'ye, 30 Temmuz 2020'de görevi başında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla M.A. hakkında açılan davanın Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına müşteki A.E. ve tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.

    Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği anlaşılan sanığın sabit eylemine uyan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Sanığa, sarkıntılık düzeyinde kalan "cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

    NE OLMUŞTU?
    30 Temmuz 2020'de yaşanan olayda, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

    SU ALIRKEN TACİZ
    İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı.

        A.E şunları söyledi: "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim."

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        Haberler Güncel CHP Muğla İl Başkanlığı'ndaki cinsel tacize hapis cezası!
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