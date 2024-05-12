O diziden imaj değiştirip geliyor! Sandık Kokusuna seyirciyi hayran bırakacak transfer!

Sandık Kokusu , yeni sezonda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Son dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelen dizi, sürpriz bir oyuncunun katılımıyla tekrar gündeme oturuyor.

Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Son olarak "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde izleyici karşısına çıkan Arslan, bu kez "Sandık Kokusu"nda sürpriz bir rolle ekranlara gelecek.