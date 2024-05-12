O diziden imaj değiştirip geliyor! Sandık Kokusuna seyirciyi hayran bırakacak transfer!

Sandık Kokusu, yeni sezonda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Son dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelen dizi, sürpriz bir oyuncunun katılımıyla tekrar gündeme oturuyor.
Sandık Kokusu, yeni sezonda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Son dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelen dizi, sürpriz bir oyuncunun katılımıyla tekrar gündeme oturuyor.
Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Son olarak "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde izleyici karşısına çıkan Arslan, bu kez "Sandık Kokusu"nda sürpriz bir rolle ekranlara gelecek.
2007'den bu yana Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren ve çeşitli projelerde başarılı performanslar sergileyen Gülcan Arslan, yeni imajıyla izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.
Saçlarını kısaltıp sarıya boyayarak farklı bir tarzı benimseyen Arslan, "Sandık Kokusu"nda izleyicileri heyecanlandıracak.
Gülcan Arslan'ın "Sandık Kokusu"ndaki rolü henüz netlik kazanmazken, yapımcılar ve oyuncu kendisinin diziye katkısını büyük bir heyecanla bekliyor.
Arslan'ın diziye dahil olmasıyla birlikte, hikayede nasıl bir dönüşüm yaşanacağı ve karakterinin izleyicilere neler sunacağı merakla bekleniyor.