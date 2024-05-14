1989 2019 arası bu tabloya baksın! 5 ila 10 yıl erken emeklilik hakkı verildi

Her bireyin hayalinde yer alan emeklilik için, belirlenen şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Sigorta giriş tarihine göre değişen bu şartlar, emeklilik için gerekli olan prim gününü tamamlamayı şart koşuyor. Kısmi emeklilik formülü, bazı sigortalılar için 10, bazıları için 12.5, bazıları içinse 15 yıl prim ödeme şartı getiriyor. Yaş sınırlaması da bu şartlardan biri olarak ön plana çıkarken, bazı kesimler için prim indirimi de söz konusu olabiliyor.
1800 GÜNLE PRİMLE EMEKLİLİK
En az 1800 gün prim ile ve yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik mümkün. Bu süreç SGK onaylı sağlık raporu gerektiriyor ve malulen emeklilikte çalışma imkanı bulunmuyor.
10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMA KOŞULLARI
Kısmi emeklilik ile 10 yıl prim ödeyen bireyler için emeklilik yolu açılıyor. Bu imkanlardan yararlanabilmek için ilk koşul, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci koşul ise SSK kapsamında olmaktır.