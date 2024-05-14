SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1989 2019 arası bu tabloya baksın! 5 ila 10 yıl erken emeklilik hakkı verildi

Çalışma hayatında yeterince uzun süre bulunamayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sunuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre belirlenen prim süreleri daha az prim ödeyerek emeklilik imkanı sağlıyor. Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle bu alanda yeni adımlar atılması gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:32 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:32
1989 2019 arası bu tabloya baksın! 5 ila 10 yıl erken emeklilik hakkı verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her bireyin hayalinde yer alan emeklilik için, belirlenen şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Sigorta giriş tarihine göre değişen bu şartlar, emeklilik için gerekli olan prim gününü tamamlamayı şart koşuyor. Kısmi emeklilik formülü, bazı sigortalılar için 10, bazıları için 12.5, bazıları içinse 15 yıl prim ödeme şartı getiriyor. Yaş sınırlaması da bu şartlardan biri olarak ön plana çıkarken, bazı kesimler için prim indirimi de söz konusu olabiliyor.

1800 GÜNLE PRİMLE EMEKLİLİK

En az 1800 gün prim ile ve yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik mümkün. Bu süreç SGK onaylı sağlık raporu gerektiriyor ve malulen emeklilikte çalışma imkanı bulunmuyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMA KOŞULLARI

Kısmi emeklilik ile 10 yıl prim ödeyen bireyler için emeklilik yolu açılıyor. Bu imkanlardan yararlanabilmek için ilk koşul, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci koşul ise SSK kapsamında olmaktır.

Ayrıca 3600 prim günü (10 yıl), 15 yıl süresinin dolması ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşının tamamlanması gerekmektedir.

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarih itibarıyla belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanır.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK KOŞULLARI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik prim günü şartı 4500'e çıkıyor; yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor.

Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

Bu düzenlemeler, çalışma hayatında yeterince uzun süre yer alamayan veya az prim ödeyen bireyler için emeklilik yolunu açarken, onlara mali destek ve güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA