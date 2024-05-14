1989 2019 arası bu tabloya baksın! 5 ila 10 yıl erken emeklilik hakkı verildi

Ayrıca 3600 prim günü (10 yıl), 15 yıl süresinin dolması ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşının tamamlanması gerekmektedir.

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarih itibarıyla belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanır.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emekli lik prim günü şartı 4500'e çıkıyor; yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor.

Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

Bu düzenlemeler, çalışma hayatında yeterince uzun süre yer alamayan veya az prim ödeyen bireyler için emeklilik yolunu açarken, onlara mali destek ve güvence sağlamayı amaçlamaktadır.