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Kurban Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak 2024? Emekli bayram ikramiyeleri erken mi yatacak, ne zaman? 2024 SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi!

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, emeklileri sevindirecek bir haber gündeme geldi. "Emekli bayram ikramiyesi ödeme 2024" konusu bir kez daha masaya yatırıldı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde toplamda 4 bin TL ikramiye alan emekliler, bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacaklar. Peki, ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 08:07 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 08:07
Kurban Bayramı ikramiyesi kaç TL olacak 2024? Emekli bayram ikramiyeleri erken mi yatacak, ne zaman? 2024 SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi!

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Yaklaşan Kurban Bayramı, Türkiye'deki milyonlarca emekli için özel bir heyecanı da beraberinde getiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerin bayram coşkusunu artıran önemli unsurlardan biri, devletin ödediği bayram ikramiyesi oluyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.

Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

Bu yıl ise Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacak. Ödemelerin ise 10 Haziran'dan önce hesaplarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba

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