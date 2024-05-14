Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul ederken dünya basını dakika dakika Ankara’yı takip etti. Batı ve İsrail basını Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında Hamas konusundaki anlaşmazlığı vurgularken Yunan basını ise “Ankara’da bol bol gülümseme vardı” dedi ve görüşmenin perde arkasını yazdı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Miçotakis için düzenlenen yemeğe dikkat çeken Yunan basını Başkan Erdoğan’ın masasına dikkat çekti. Merak edilen ayrıntıları A Haber Yunanistan muhabiri İlhan Tahsin anlattı.