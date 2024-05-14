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Yunanistan ve Türkiye arasında bahar havası! Hedef ticareti 10 milyar dolara çıkarmak

Başkan Erdoğan-Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis buluşmasından olumlu mesajlar çıktı. Erdoğan, Yunanistan’la aramızda çözülemeyecek sorun olmadığını vurgularken, Miçotakis’in Türkiye ziyaretinin ekonomik ilişkilere de doping etkisi yapması bekleniyor. Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar $’a çıkarmak.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 08:31 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:15
Yunanistan ve Türkiye arasında bahar havası! Hedef ticareti 10 milyar dolara çıkarmak

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde bahar havası estirdi.

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos MiçotakisBaşkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER MASADAYDI
Söz konusu ziyarette siyasi ilişkilerin yanı sıra ikili ekonomik ve ticari ilişkiler de ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

2021'de başlatılan ve ticari ilişkilere de ivme kazandırması beklenen görüşmelerdeki artış, iki ülke için kritik önem taşıyor. Türkiye'nin de Yunanistan'ın da turizm destinasyonlarına, ticaret ve enerji sevkiyatları açısından küresel öneme ve karşılıklı doğrudan yatırım avantajlarına sahip olmaları ekonomi alanında Türkiye'nin başlıca fırsatlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Yunanistan'a 2 milyar 609 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ülkemiz açısından Komşu'ya ticarette büyük fırsatlar bulunuyor.

2023'te dış ticaret hacmi 4.1 milyar doların üzerine çıkarken, bu rakamın 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Demir ve çelik, 2023 sonu itibarıyla 246 milyon dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 233 milyon 581 dolarla motorlu kara taşıtları ve 210 milyon dolarla plastik ve mamulleri takip etti. Bu dönemde Yunanistan'dan 1 milyar 495 milyon dolarlık ürün satın aldık. Yunanistan'dan 553 milyon dolarlık mineral yakıtlar satın aldık. Bu ürünleri 214 milyon 298 dolarla pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat izledi.

ZİYARETÇİ AKINI VAR
Kovid salgını sonrasında hareketlenmesiyle Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'ye ziyaretleri de arttı. 2022 ocak-mart döneminde 71 bin 490 turist Türkiye'ye gelirken, bu sayı geçen yılın aynı döneminde yüzde 83.84 artışla 131 bin 424'e yükseldi. Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'ye ilgileri bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. İlk çeyrekte turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.38 artışla 168 bin 724 oldu.

HEDEF 1 MİLYON YUNAN TURİST
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, iki ülke turizmine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; İlk çeyrekte Komşu Yunanistan'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artışın aynı ivmeyle devam etmesi durumunda 2019'da yakalanan 836 bin Yunan misafir sayısının aşılacağını belirten Bağlıkaya, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve sektörümüzü destekleyen yaklaşımı meyvelerini veriyor. Yunanistan'dan gelen ziyaretçi sayısı arttığı gibi, kapıda vize uygulamasının devreye girmesi outgoing (yurtdışına çıkış) turlarını da destekliyor. 2023'te 686 bin 480 Yunan ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl hedef 1 milyon Yunan turist" dedi.

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