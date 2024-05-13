ABD’li Senatör Lindsey Graham’dan İsrail’e nükleer bomba tavsiyesi: Gazze’yi Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

ABD'de Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu ve İsrail'e açıkça Gazze'de nükleer bomba kullanmayı tavsiye etti.

SOYKIRIMCIYA NÜKLEER BOMBA TAVSİYESİ

Graham, "İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı ve soykırımcı İsrail'e açıkça nükleer bomba kullanmasını tavsiye etti.

NÜKLEER SİLAH İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

"GAZZE'Yİ DÜMDÜZ EDİN" DEMİŞTİ

İsrail yanlısı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Lindsey Graham, daha önce de "Ne gerekiyorsa yapın, yeri dümdüz edin." diyerek Gazze'yi işaret etmişti.

Lindsey Graham, iki devletli çözüm istenmediğini ileri sürerek, şu şekilde konuşmuştu:

Hamas bu saldırı için aylarca hazırlandı. Bu hava, deniz ve kara saldırısıydı. İran'ın haberi olmadan bunun olma olasılığı yok. İran ile Hamas arasındaki ilişkiyi biliyorsanız İran'ın açıklamalarına inanmanız imkansızdır.